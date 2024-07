Centenas de pessoas retidas pelas chuvas torrenciais no Tibete

Pelo menos 472 pessoas, entre habitantes locais e turistas, ficaram presas nas imediações da aldeia de Chentang, perto da cidade de Shigatsé, junto à fronteira com o Nepal.

A China está a sofrer condições meteorológicas extremas este verão e a agência meteorológica nacional prevê que o calor intenso se prolongue por grande parte da estação, afetando sobretudo o norte do país, enquanto o sul está a ser atingido por chuvas fortes e inundações.

As alterações climáticas, agravadas, segundo os cientistas, pelas emissões de gases com efeito de estufa, estão a tornar este tipo de condições meteorológicas extremas mais frequentes e mais intensas.

As chuvas contínuas que caem no Tibete desde sábado danificaram as estradas e "a eletricidade e as comunicações na zona de Chentang foram cortadas", segundo a CCTV.

As imagens transmitidas pelo canal mostram água lamacenta a escorrer pelas encostas rochosas e grupos de pessoas a caminhar em estradas desmoronadas.

Grandes secções de uma estrada parecem ter caído num rio, enquanto outra está coberta de escombros após um deslizamento de terras.

Segundo a CCTV, as equipas de salvamento, que estão no local há quatro dias, conseguiram transferir 342 pessoas para zonas urbanas próximas.

"Também, mais de 130 turistas, trabalhadores de outras províncias e comerciantes ainda estão temporariamente retidos devido à interrupção das estradas, à chuva e à incapacidade física de percorrer longas distâncias", de acordo com a CCTV.