Central térmica de Kiev atacada pela Rússia

As equipas de resgate e equipas técnicas estão no local da central térmica atacada. “Os trabalhos de reparação de emergência estão em curso e a maioria dos consumidores teve a energia restaurada na manhã de segunda-feira”, afirma a operadora da rede elétrica da Ucrânia, Ukrenergo.





Ainda assim, o governador da região de Kiev adianta que o ataque danificou a rede local de gás e que mais de 8.000 propriedades em oito povoações continuariam sem abastecimento de gás nos próximos dois dias. As autoridades ucranianas consideram que “o objetivo é óbvio (…) deixar as casas, hospitais, creches e escolas ucranianas sem luz e aquecimento”.

Na rede social X, o presidente da empresa energética Yasno admite que “não há motivos particulares para otimismo” sobre o que vai acontecer “neste outono tendo em conta os recentes ataques”.





“Há várias semanas que o inimigo tem vindo a atacar instalações do sistema energético em várias regiões” da Ucrânia, escreveu Serhiy Kovalenko, no X.





O Ministério russo da Defesa confirma que. Moscovo tem bombardeado regularmente as instalações energéticas da Ucrânia desde que a invasão em 2022.