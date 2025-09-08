Central térmica de Kiev atacada pela Rússia
O ataque aconteceu durante a madrugada, provocou apagões e cortes no fornecimento de gás. De acordo com o Ministério da Energia da Ucrânia, isto aconteceu um dia após o maior ataque aéreo de Moscovo em três anos e meio de guerra contra a Ucrânia.
As equipas de resgate e equipas técnicas estão no local da central térmica atacada. “Os trabalhos de reparação de emergência estão em curso e a maioria dos consumidores teve a energia restaurada na manhã de segunda-feira”, afirma a operadora da rede elétrica da Ucrânia, Ukrenergo.
Ainda assim, o governador da região de Kiev adianta que o ataque danificou a rede local de gás e que mais de 8.000 propriedades em oito povoações continuariam sem abastecimento de gás nos próximos dois dias. As autoridades ucranianas consideram que “o objetivo é óbvio (…) deixar as casas, hospitais, creches e escolas ucranianas sem luz e aquecimento”.
Na rede social X, o presidente da empresa energética Yasno admite que “não há motivos particulares para otimismo” sobre o que vai acontecer “neste outono tendo em conta os recentes ataques”.
“Há várias semanas que o inimigo tem vindo a atacar instalações do sistema energético em várias regiões” da Ucrânia, escreveu Serhiy Kovalenko, no X.