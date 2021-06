Centro-esquerda vence eleições regionais no Chile e conquista capital

Esta é a primeira vez na história que o Chile elege as suas autoridades intermédias, anteriormente nomeadas pelo governo, pelo que são consideradas eleições cruciais para a descentralização do país.", disse Orrego, que venceu em Santiago do Chile Karina Oliva (47,27%), da Frente Ampla (FA), uma esquerda mais radical.Oliva, por seu lado, declarou que, apesar da derrota, o seu bloco "cresceu" e que "é importante" manter "a unidade, força e organização, mas sobretudo a convicção intacta" de que a região e o país "podem ser muito mais justos e democráticos".Luciano Rivas, um independente que concorreu na lista do bloco de direita dominante Chile Vamos, irá governar essa região.





Os eleitos tomam posse a 14 de julho para um mandato de quatro anos.