Esta segunda-feira, uma centena de manifestantes protestou em Viena, empunhando cartazes com palavras de ordem como Parem com o acordo UE-Ruanda.



O projeto foi gizado em concertação com a Comissão Europeia. De resto, Bruxelas apressou-se já a saudar a “iniciativa” de alemães, austríacos, gregos e neerlandeses.

“Interesse” britânico

c/ agências