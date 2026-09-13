CEO da Anthropic denuncia mentiras sobre IA e pede intervenção de governos e cidadãos

"Não vos vou mentir. Existem perigos reais. E acho que durante muito tempo a indústria mentiu às pessoas sobre o facto de esta tecnologia ser arriscada. Nunca o fizemos (na Anthropic), mas grande parte da indústria sim", declarou Dario Amodei em entrevista ao programa Sunday Morning, da cadeia de televisão norte-americana CBS.

O líder da tecnológica norte-americana Anthropic fez estas declarações depois de, no sábado, ter pedido um abrandamento no desenvolvimento dos novos modelos para permitir uma melhor compreensão dos riscos decorrentes das capacidades da IA, tendo recebido o apoio público do homólogo da OpenAI, Sam Altman, e de Elon Musk, fundador da xAI.

Embora tenha alertado sobre os riscos do uso indevido da IA para potenciais ciberataques e bioterrorismo, da perda de controlo dos sistemas de IA e da disrupção económica, rejeitou na entrevista à CBS uma "proibição total" da tecnologia.

"Não acho que proibi-la completamente seja a abordagem correta. Primeiro, a ideia de que nunca obteremos os benefícios incríveis, de que nunca obteremos as curas médicas, é algo que não me agrada. Segundo, esta tecnologia será desenvolvida noutros países, incluindo em países autoritários", considerou.

"O dilema mais difícil" do debate se os Estados Unidos abrandarem o desenvolvimento da IA, a China continuar a avançar com a tecnologia, acrescentou.

Ainda assim, reconheceu que se sente desconfortável por uma empresa privada e não um governo democraticamente eleito estar no comando de uma ferramenta tão poderosa e, por isso, defendeu uma "combinação de governos democráticos" que tenham "governação conjunta" e monitorização das empresas de IA.

"Se construirmos a IA da forma correta, penso que a probabilidade de algo mau acontecer é muito baixa. Se a construirmos da forma errada, a probabilidade de algo mau acontecer é muito elevada", sublinhou.

Apesar destes avisos, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, defenderam hoje que o desenvolvimento da IA deve continuar para impedir que a China conquiste a liderança tecnológica.