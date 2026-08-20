Cerca de 14 mil mortes relacionadas com o calor este verão na Alemanha

Em 2018, a Alemanha tinha registado 8.900 mortes estimadas relacionadas com o calor.

Os dados recolhidos em todo o país fornecem informações sobre o número estimado de mortes relacionadas com as ondas de calor até 09 de agosto.

As pessoas com 75 anos ou mais foram as mais afetadas, especificou o relatório semanal do Instituto Robert Koch.

Este ano, 9.600 das 14.000 mortes relacionadas com o calor ocorreram durante a semana de 22 a 28 de junho, particularmente quente na Alemanha, indicou.

Nesse período, foram registadas temperaturas recorde, ultrapassando em alguns locais os 41°C.

A dimensão das mortes relacionadas com o calor é estimada através de métodos estatísticos, comparando o número de mortes ocorridas durante as semanas de verão com e sem onda de calor.

Isto é necessário porque o calor não pode ser indicado como causa da morte nas certidões de óbito e, por isso, não aparece nas estatísticas sobre causas de morte.

O calor raramente causa a morte de forma direta, como acontece, por exemplo, num caso de insolação.

Na maioria dos casos, a morte é causada por uma combinação de temperaturas elevadas e doenças pré-existentes, tais como doenças cardiovasculares, pulmonares ou renais, que conduz à morte.