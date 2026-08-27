Cerca de 15.800 mortes relacionadas com o calor este verão na Alemanha
Cerca de 15.800 pessoas morreram até 16 de agosto na Alemanha devido às ondas de calor, alcançando um novo máximo, segundo estimativas publicadas hoje pelo Instituto Robert Koch (RKI), a autoridade de saúde pública da Alemanha.
O recorde anterior de 14.000 vítimas mortais foi estabelecido na semana passada e incluía dados recolhidos em todo o país até 09 de agosto.
As pessoas com 75 anos ou mais foram as mais afetadas pela canícula, especificou o relatório semanal do Instituto Robert Koch.
Segundo o RKI, 9.600 das 15.800 mortes ocorreram durante a semana particularmente quente entre 22 e 28 de junho, quando a Alemanha registou temperaturas recorde, ultrapassando os 41 graus Celsius em algumas zonas.
Entre o final de julho e meados de agosto, outro período de calor excecional, foram registadas aproximadamente 4.000 mortes relacionadas com ondas de calor no país mais populoso da União Europeia, com 82 milhões de habitantes.
O anterior máximo de mortes relacionadas com o calor era de 8.900 mortes e ocorreu em 2018, de acordo com os dados do RKI.
Este número de mortes é estimado através de métodos estatísticos, comparando o número de mortes ocorridas durante as semanas de verão com e sem onda de calor.
Tal sucede, porque o calor não pode ser indicado como causa da morte nas certidões de óbito.
O calor raramente causa a morte de forma direta, como acontece, por exemplo, num caso de insolação.
Na maioria dos casos, a morte é causada por uma combinação de temperaturas elevadas e doenças pré-existentes, tais como doenças cardiovasculares, pulmonares ou renais, que levam à morte.