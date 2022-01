Cerca de 70 pessoas refugiam-se em plataforma de petróleo no Mediterrâneo

A organização não governamental (ONG), que partiu para o local no navio de resgate de migrantes `Louise Michel`, adiantou ter conseguido resgatar 31 pessoas à deriva num bote, acrescentando que entre "65 e 70 outras pessoas se refugiaram, durante a noite, na plataforma de petróleo da Shell" Miskar, a cerca de 120 km da costa da Tunísia.

A Shell Tunisia Upstream confirmou, em comunicado, que um número não especificado de migrantes acedeu à plataforma `offshore` por volta das 20:00 locais (19:00 em Lisboa) de segunda-feira.

"Foi prestada assistência aos migrantes, que receberam água, comida e roupa seca", disse a empresa, que informou as autoridades tunisinas.

"Os migrantes foram transferidos para um navio da Marinha da Tunísia em 04 de janeiro de 2022, por volta das 14:00, horário de Tunes", acrescentou.

A procura de refúgio por migrantes em plataformas `offshore` de petróleo não é invulgar, sobretudo quando partem dos seus países de origem para a Europa em barcos superlotados e que se tornam perigosos ou ameaçam naufragar em pleno Mediterrâneo, mas as empresas alertam que o recurso pode ser perigoso.

De acordo com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), mais de 115.000 migrantes chegaram à Europa no ano passado, sobretudo à Itália, Grécia, Espanha, Chipre e Malta.

O ACNUR estima que, nos primeiros 11 meses de 2021, mais de 2.500 pessoas morreram ou desapareceram no mar enquanto tentavam chegar à Europa através da rota marítima do noroeste de África no Mediterrâneo.