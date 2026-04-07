Cessar-fogo bilateral. Trump aceita "suspender bombardeamentos e ataques por duas semanas"

A presidente da Comissão Europeia avisou hoje que nenhum Estado-membro da União Europeia vai conseguir superar a crise energética sozinho, apelando à união de todos e a um espírito de "estabilidade e resistência".



Num discurso em Hanover, após ter sido condecorada com a medalha do estado alemão da Baixa Saxónia, Ursula von der Leyen abordou a crise energética provocada pela guerra no Irão para defender que, quando a União Europeia (UE) enfrenta crises globais, a resposta deve ser "unir-se e não fragmentar-se".



"A nossa União já ultrapassou uma crise energética (após o início da guerra na Ucrânia) com unidade e determinação. A segurança energética da Europa é a nossa prioridade comum e a nossa responsabilidade. Nenhum Estado-membro pode proteger-se sozinho", avisou a presidente da Comissão Europeia.



Von der Leyen considerou, contudo, que os Estados-membros da UE conseguirão superar a atual crise se agirem em conjunto.



"Podemos fazê-lo juntos, recorrendo às forças que nos permitem superar todas as crises: a estabilidade, a resiliência e a força de vontade", afirmou, defendendo que, quando se é "fustigado pelo vento, quando antigas certezas se desmoronam, é necessária estabilidade e resistência".



"Quantas vezes ouvi dizer, ao longo dos últimos seis anos, que a Europa não seria capaz de fazer isto ou aquilo? Desde superar a pandemia até garantir a nossa independência das fontes de energia russas? De apoiar a Ucrânia à Gronelândia? (...) Nós conseguimos", afirmou.



A presidente da Comissão Europeia referiu que se vivem tempos em que "muitas pessoas têm medo do futuro" e disse que o "pessimismo é corrosivo, não apenas para os indivíduos, mas para a democracia".



"Temos de ser capazes de imaginar um amanhã que seja melhor do que o hoje. E trabalhar para o alcançar, por mais desafiantes que sejam as crises, por mais frágil que seja a esperança", referiu.



Afirmando que se esforça para deixar aos seus filhos e netos um mundo melhor do que o atual, Von der Leyen disse que, do seu ponto de vista, "isso significa uma Europa independente que protege a paz, a liberdade e a prosperidade".



"Uma União que, no sistema global, defende os seus valores e interesses. Uma União onde prevalece uma paz duradoura. (...) Onde prevalece o Estado de direito e não a lei da selva. Uma Europa que é o nosso lar: rica em natureza, rica em diversidade", referiu.



Lusa