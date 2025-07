Cessar-fogo em Gaza. Netanyahu avisa Hamas que não deve ver intenção de acordo como "uma fraqueza"

"Estamos a agir para conseguir um novo acordo para libertar os nossos reféns. Mas se o Hamas considerar a nossa intenção de o conseguir como uma fraqueza, como uma oportunidade para nos impor condições de rendição que colocariam em perigo o Estado de Israel, está redondamente enganado", frisou Netanyahu durante uma cerimónia em Jerusalém.







Antes das declarações, o gabinete do primeiro-ministro agradeceu aos mediadores os seus esforços e avançou que os negociadores iriam agora realizar "mais consultas" em Israel.







Segundo duas fontes ouvidas pela agência Reuters, a decisão de Telavive de fazer a delegação regressar a casa não indica uma crise nas negociações, que preveem ainda uma troca de prisioneiros palestinianos por reféns israelitas.

Já uma fonte do Hamas referiu que ainda há hipóteses de ser alcançado um cessar-fogo em Gaza mas que tal poderá demorar alguns dias por Israel estar "a empatar".





Segundo a imprensa local, um funcionário israelita afirmou que a nova proposta do Hamas é algo com que Telavive poderá trabalhar.





No entanto, o Canal 12 de Israel avançou que um acordo rápido não está ao alcance devido às divergências entre as duas partes, incluindo o local para onde as forças israelitas devem retirar-se durante a trégua.

Cada vez mais pessoas morrem de fome

"É importante salientar que não se trata apenas de pedidos recusados", mas também de obstáculos no terreno, indicou o responsável, Jens Laerke.

Uma fonte palestiniana indicou, por sua vez, à agênciaque a resposta do Hamas inclui alterações às cláusulas sobre a entrada de ajuda humanitária, mapas das zonas de Gaza de onde o Exército israelita deve retirar-se, assim como garantias sobre o fim da guerra.Tanto Israel como o Hamas têm sido pressionados a chegar a um acordo, numa altura em queNa quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) indicou que. Um dia depois, o Ministério da Saúde de Gaza avançou que mais duas pessoas morreram da mesma causa, depois de passarem vários dias sem comer.Israel, que tem impedido a entrada de ajuda humanitária em Gaza, culpa as Nações Unidas pela lentidão na entrega de bens essenciais."Apesar dos nossos vários pedidos,Por isso, não podemos verificar a quantidade de bens atualmente no ponto de passagem", explicou à AFP um porta-voz do Gabinete de Assuntos Humanitários da ONU em Genebra.Israel deve dar "luz verde aos camiões sem atrasos desnecessários, permitir que as equipas utilizem rotas múltiplas e mais seguras e ordenar às tropas que se mantenham afastadas dos camiões e nunca disparem contra civis ao longo das rotas atribuídas - ou em qualquer outro lugar", salientou.O Governo israelita já insistiu que, acusando o Hamas de impedir a entrada de ajuda e de a roubar.