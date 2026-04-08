Cessar-fogo. EUA e Irão afirmam-se ambos vencedores

Oriana Barcelos - RTP Antena 1





O Paquistão, mediador principal do conflito, afirma que a suspensão dos confrontos é imediata e ambos - Estados unidos e Irão - declararam-se vencedores neste conflito.





Um acordo que já foi congratulado por vários atores políticos internacionais.

Teerão vai permitir a passagem segura pelo Estreito de Ormuz durante a trégua.Mas o gabinete de Benjamin Netanyahu veio de imediato afirmar que o Líbano não está incluído neste acordo de cessar-fogo.