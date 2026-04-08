Mundo
Guerra no Médio Oriente
Cessar-fogo. EUA e Irão afirmam-se ambos vencedores
Uma trégua de duas semanas. Assim se espera depois de os Estados Unidos e o Irão acordarem um cessar-fogo. O anúncio chegou por uma mensagem de Donald Trump, nas redes sociais, quando estava quase a expirar-se o prazo do ultimato do presidente norte-americano.
Teerão vai permitir a passagem segura pelo Estreito de Ormuz durante a trégua.
Mas o gabinete de Benjamin Netanyahu veio de imediato afirmar que o Líbano não está incluído neste acordo de cessar-fogo.
O Paquistão, mediador principal do conflito, afirma que a suspensão dos confrontos é imediata e ambos - Estados unidos e Irão - declararam-se vencedores neste conflito.
Um acordo que já foi congratulado por vários atores políticos internacionais.