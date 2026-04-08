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Cessar-fogo. EUA e Irão afirmam-se ambos vencedores

Cessar-fogo. EUA e Irão afirmam-se ambos vencedores

Uma trégua de duas semanas. Assim se espera depois de os Estados Unidos e o Irão acordarem um cessar-fogo. O anúncio chegou por uma mensagem de Donald Trump, nas redes sociais, quando estava quase a expirar-se o prazo do ultimato do presidente norte-americano.

RTP Antena 1 /
Reuters

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Oriana Barcelos - RTP Antena 1

Mas o gabinete de Benjamin Netanyahu veio de imediato afirmar que o Líbano não está incluído neste acordo de cessar-fogo.

O Paquistão, mediador principal do conflito, afirma que a suspensão dos confrontos é imediata e ambos - Estados unidos e Irão - declararam-se vencedores neste conflito. 

Um acordo que já foi congratulado por vários atores políticos internacionais.

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