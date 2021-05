Ceuta. Confrontos entre manifestantes contra e a favor dos migrantes

O líder do partido nacionalista Vox foi recebido por centenas de manifestantes pró-imigração. O ajuntamento não autorizado começou de forma pacífica, mas as autoridades acabaram por usar a forçadepois de os manifestantes desafiarem o cordão policial e tentarem entrar no hotel onde Santiago Abascal estava instalado com a comitiva.