Chamas consumiram mais de 34 mil hectares no Chile

Mais de 200 cidades tiveram de ser evacuadas para manter milhares de moradores fora do alcance das chamas.



Os reforços portugueses que vão ajudar no combate aos incêndios já estão no Chile.



São 144 bombeiros, militares da GNR e pessoal médico.



A equipa levou equipamento sapador e motobombas portáteis.



A previsão é que os bombeiros portugueses fiquem no país durante 15 dias.



Espanha e França também vão disponibilizar ajuda.