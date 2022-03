Chanceler alemão conversa com Putin por telefone e pede cessar-fogo

O porta-voz do Governo alemão, Steffen Hebestreit, disse num comunicado que o chanceler pediu a Vladimir Putin que alcance o mais rápido possível um cessar-fogo e uma melhoria da situação humanitária na Ucrânia.

Após dialogar com o chefe de Estado russo, Olaf Scholz conversou com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e perguntou sobre a sua avaliação da situação atual e do processo de negociação. Scholz e Zelensky também concordaram em manter o contacto próximo.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 977 mortos, dos quais 81 crianças e 1.594 feridos entre a população civil, incluindo 108 menores, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,60 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.