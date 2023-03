Chão de templo desaba e faz 35 mortos na Índia

Os fiéis hindus participavam no festival Ram Navami e caíram num poço ladeado por uma escada, quando o chão que o cobria cedeu com o peso.



O ministro do Interior de Madhya Pradesh, Narottam Mishra, revelou que "no infeliz incidente no Templo Baleshwar Mahadev em Indore, 13 pessoas morreram tragicamente". O balnaço foi depois atualizado.



Mishra destacou que as vítimas que foram resgatadas com vida estão "a receber e que foi "instaurado um inquérito para apurar as causas do acidente".







O India Times avança que mais de uma dezena de pessoas foram resgatadas, enquanto continua uma operação de busca por sobreviventes realizada pelas equipas de socorro, polícia e moradores.



Imagens publicadas nas redes sociais mostram os trabalhos de resgate, com instalação de cordas e escadas para alcançar as pessoas que estavam presas no poço.