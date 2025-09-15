Charlie Kirk. Alegado homicida tinha ideologia contrária à do influenciador conservador

Charlie Kirk era conhecido por ser um crítico dos direitos LBGTQI e dos direitos de pessoas transsexuais e foi baleado num evento na Universidade de Utah Valley, depois de declarações em que afirmou que “demasiados” tiroteios nos Estados Unidos tinham sido cometidos por pessoas transsexuais, números que não foram confirmados por associações ligadas à violência com armas.Spencer Cox explicou na televisão nacional que as autoridades que investigam o homicídio descobriram que a companheira de Robinson, com quem vivia, está numa fase de transição de género, numa altura em que o atirador não está a cooperar com as autoridades. A investigação está a tentar descobrir mais coisas através de amigos e familiares.O governador revelou que Tyler Robinson é de uma família de valores conservadores mas que a sua ideologia política é contrária.“Posso dizer que essa pessoa [companheira de Robinson] está a cooperar e muito com as autoridades e está em choque com o que aconteceu”, explicou Cox. “E o porquê por detrás disto… estamos a chegar a várias conclusões de como alguém assim pode radicalizar-se. E penso que essas são questões importantes para nós perguntarmos e questões importantes para respondermos”, continuou.De acordo com o, apesar das revelações, Cox avisou que autoridades não relacionaram o facto de a companheira de Robinson estar numa fase de transição de género com o assassinato de Kirk, não se percebendo se essa pode ser a principal razão para matar o influenciador conservador.Na última sexta-feira, Donald Trump anunciou a detenção de Robinson depois de dois dias de fuga e uma caça ao homem. Registos do estado do Utah mostram que os pais do atirador são ambos republicanos que, em 2024, votaram em Donald Trump, naquela que foi a segunda eleição do presidente norte-americano. No entanto, pouco se sabe sobre Robinson.No entanto, o governador do Utah anunciou que as entrevistas revelaram que Robinson visita com frequência sites com ligações àe que o atirador estava fortemente ligado a uma “ideologia de esquerda”. Cox expera também que Robinson seja formalmente acusado esta terça-feira e que as autoridades ainda procuram por uma nota deixada pelo atirador para perceber melhor as suas intenções.