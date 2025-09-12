"Ei, fascista! Apanha" e "Bella ciao". Mensagens antifascistas nos invólucros das balas do alegado atirador de Charlie Kirk

As autoridades descreveram extensos indícios que acreditam apontar para o suspeito que está sob custódia e que o relacionam com o tiroteio que vitimou Charlie Kirk.



Numa conferência de imprensa na Universidade de Utah Valley, onde o apoiante de Donal Trump foi morto a tiro na quarta-feira, estiveram Kash Patel, diretor do FBI, e o governador do Estado norte-americano de Utah, Spencer Cox.





Entre as declarações aos jornalistas, Cox explicou que foram encontradas mensagens antifascistas nos invólucros das balas associadas à arma do alegado atirador.

"Ei, fascista! Apanha" e "Bella ciao"



O alegado atirador, Tyler Robinson, acusado de atingir fatalmente o ativista conservador durante um debate no campus universitário de Utah, deixou balas gravadas e mensagens antifascistas dirigidas a Charlie Kirk, disseram autoridades.







Spencer Cox citou como peças-chave na investigação as gravações nas balas não usadas encontradas junto a uma espingarda de precisão usada no ataque. Foram também identificadas mensagens numa aplicação de conversas online atribuídas ao suspeito do tiroteio e que um colega de quarto partilhou com as autoridades.







Os slogans antifascistas foram inscritos em dois dos cartuchos de bala não utilizados encontrados pelas autoridades, indicou a agência de notícias AFP.



Um invólucro tinha escrito "Ei, fascista! Apanha!". No outro, lia-se "Bella ciao", uma referência à canção antifascista italiana da Segunda Guerra Mundial. “Acho que isto fala por si”, observou o governador.







A lista de mensagens nos invólucros do suspeito incluem ainda referências associadas à cultura online e aos jogos. “Seta para cima, seta direita e três símbolos de seta para baixo”, como descrito por Cox, apontam ser uma referência de uma sequência de movimentos em que um controlador liberta uma bomba no jogo “Helldivers”, descrevem as autoridades.







Acredita-se que Robinson tenha agido sozinho, mas a investigação prossegue, sublinhou o governador.





Cox pediu também que a nova geração de norte-americanos "escolha um caminho diferente" do suspeito, que terá demonstrado de forma violenta a oposição aos pontos de vista de Kirk.





Charlie Kirk foi morto por um único tiro.

