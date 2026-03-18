Chefe da segurança nacional. Irão promete vingar morte de Ali Larijani com retaliação "decisiva"

A medida faz parte de um pacote de políticas de austeridade que vão manter-se em vigor por tempo indeterminado e que visam conservar as reservas de combustível do país, enquanto se prepara para uma guerra prolongada no Médio Oriente.

Mais países asiáticos implementam medidas

Quase 90% de todo o petróleo e gás que passou pelo estreito no ano passado tinha como destino a Ásia, que é a maior região importadora de petróleo do mundo.

E no resto do mundo?

A Comissão Europeia está a instruir os governos para serem flexíveis na aplicação das regras da UE sobre as importações de gás, no meio de preocupações de que o cumprimento rigoroso possa atrasar as entregas de GNL necessárias para estabilizar o abastecimento.





Portugal optou por uma descida do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP). Na sexta-feira, o Governo anunciou uma nova redução do imposto, numa altura em que o preço dos combustíveis voltou a aumentar.

Desde 27 de fevereiro, véspera do início da guerra no Irão, o preço médio do gasóleo em Portugal já regista uma subida de quase 20 por cento e a gasolina de dez por cento em apenas duas semanas, mesmo com a aplicação de um desconto no ISP.





c/agências

Os governos de todo o mundo estão a tentar proteger os consumidores do aumento vertiginoso dos custos energéticos resultante da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.Na Ásia, o Sri Lanka decretou feriado todas as quartas-feiras para as instituições públicas para economizar combustível.Os condutores foram também obrigados a cadastrarem-se para obter um Passe Nacional de Combustível, que limita a quantidade de combustível que as pessoas podem comprar.A medida foi contestada por alguns cidadãos do Sri Lanka, que consideram as quotas de combustível — 15 litros para carros particulares e cinco litros para motociclos — muito baixas.Para além do Sri Lanka, vários países asiáticos também adotaram uma série de medidas de austeridade desde que a guerra com o Irão bloqueou o Estreito de Ormuz, uma importante via navegável para o trânsito de petróleo que foi bloqueada pelo Irão em retaliação pelos ataques norte-americanos e israelitas, iniciados em 28 de fevereiro.Para além da implementação do teletrabalho em vários países da Ásia,e em Myanmar, os veículos particulares só podem circular em dias alternados, consoante o número da matrícula.Bangladesh antecipou as férias do Ramadão nas universidades e implementou apagões programados em todo o país para conservar energia.Fora da Ásia, vários Governos estão também a tentar proteger os consumidores do aumento vertiginoso dos custos energéticos e minimizar o impacto do aumento dos preços.e está também a libertar fertilizantes das suas reservas comerciais antes da cultivação da primavera.A Índia proibiu os consumidores com gás natural canalizado de manter, obter ou reabastecer os cilindros domésticos de gás de petróleo liquefeito (GPL), ordenou às refinarias que maximizassem a produção de GPL e reduziu as vendas à indústria.O país está também a considerar distribuir vales energéticos adicionais para apoiar as famílias mais vulneráveis.A Austrália está a libertar gasolina e gasóleo das suas reservas nacionais para aliviar a escassez e o Japão pediu à Austrália, o seu maior fornecedor de gás natural liquefeito (GNL), que aumente a produção.