Chefe das Forças Armadas iranianas ordena investigação sobre acidente de Raisi

De acordo com a agência de notícias ISNA, Mohammad Bagheri instruiu uma comissão de investigação, sob a responsabilidade do general Ali Abdollahi, vice-coordenador do Estado-Maior General das Forças Armadas da República Islâmica do Irão, juntamente com especialistas técnicos do país e do exército, para apurar as causas do desastre que vitimou Ebrahim Raeisi e a respetiva comitiva.Bagheri ordenou queOs destroços do helicóptero foram encontrados esta segunda-feira de manhã na encosta de uma montanha no Azerbaijão Oriental, onde a aeronave se despenhou por motivos ainda desconhecidos. Segundo a imprensa iraniana, o helicóptero terá descolado em condições climatéricas difíceis.As equipas de socorro e resgate iranianas recuperaram os corpos de Ebrahim Raisi e dos outros oito passageiros que seguiam a bordo, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, confirmando a morte de toda a comitiva presidencial.O Conselho de Segurança das Nações Unidas fez esta segunda-feira um minuto de silêncio em memória de Raisi e de Amir-Abdollahian., declarou na sessão o embaixador de Moçambique, Pedro Comissario Afonso, presidente em exercício.As cerimónias fúnebres do presidente iraniano devem iniciar-se na terça-feira em Tabriz, noroeste do país, indicou entretanto a agência oficial iraniana.

Quem é o presidente interino do Irão?

Confirmada a morte do presidente iraniano, o Governo assegurou, já esta segunda-feira, queNas últimas horas,Mohammad Mokhber passa a ser o presidente interino e já reuniu com o ministro da Justiça, Gholamhossein Mohseni Ejei, e o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.



De acordo com a constituição iraniana, os três membros do Governo devem dar preparar uma nova eleição presidencial, que deve ser realizada dentro de 50 dias.

Mokhber, que tinha sido nomeado nomeado vice-presidente em agosto de 2021, permanecerá como presidente interino até esse período., disse Mokhber, citado pela imprensa estatal.Enquanto vice-presidente, Mokhber viajou por todo o país para inaugurar uma variedade de projetos de desenvolvimento governamental e acompanhou Raisi, tendo ele próprio liderado delegações em muitas viagens internacionais.Foi, contudo, retirado dessa lista dois anos depois.Ao contrário de outros países, o cargo de vice-presidente é uma posição nomeada – não eleita – que assumiu alguns dos poderes do primeiro-ministro depois desta posição ter sido abolida em 1989.

Além disso, é também considerado como um homem de ação, com longa experiência na gestão de assuntos executivos de grande escala.







Antes da nomeação para a vice-presidência,Mokhber chegou mesmo a ser o chefe da Setad durante o início da covid-19, numa altura em que o Irão era dos países mais afetados pela pandemia no Médio Oriente. Durante a sua gestão,