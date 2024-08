Chefe das Forças Armadas timorense apela para sucesso de visitas do Papa e Guterres

Num discurso proferido por ocasião das celebrações do 49.º aniversário da criação das Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste, o tenente-general Falur Rate Laek, apelou a todos os setores da sociedade, "incluindo as organizações de artes marciais e rituais", para "contribuírem para o sucesso de elevar o bom nome" do país "perante a comunidade internacional".

Timor-Leste assinala a 30 de agosto os 25 anos da realização do referendo, que contará com a presença de várias individualidades, incluindo o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Entre 09 e 11 de setembro, o Papa Francisco faz uma visita ao país e a 15 de setembro assinalam-se os 25 anos da entrada da Interfet (Força Internacional para Timor-Leste, liderada pela Austrália).

"São visitas de grande importância para o nosso país e um teste à capacidade das nossas instituições de garantir a tranquilidade", destacou o tenente-general Falur Rate Laek.

O Governo timorense autorizou em abril uma força conjunta entre as forças de defesa e segurança para garantirem as operações de patrulhamento para os vários eventos previstos, principalmente a visita do Papa Francisco.

O executivo timorense, que suspendeu a prática de artes marciais e rituais, aprovou também, em julho, uma resolução para reforço do policiamento nas áreas de fronteiras, com o objetivo de impedir a participação de elementos das artes marciais em cerimónias na Indonésia e recusar a entrada no território nacional de elementos que representem uma ameaça à ordem e segurança públicas.