Chefe de Estado Maior da Líbia morre em acidente de avião na Turquia

"Esta grave perda é uma grande perda para a nação, para as instituições militares e para todo o povo", disse Dbeibah, em comunicado.







Na rede social X, o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, afirmou que o avião descolou do Aeroporto Esenboğa de Ancara às 17h10 GMT, com destino a Tripoli tendo o contacto via rádio sido perdido às 17h52 GMT.

Ali Yerlikaya acrescentou que as autoridades encontraram os destroços da aeronave perto da aldeia de Kesikkavak, em Haymana, Ancara.









As causas da queda do aparelho não foram imediatamente divulgadas.





O diretor de comunicação da presidência turca, Burhanettin Duran, afirmou que a aeronave, que transportava um total de oito pessoas - os cinco oficiais militares líbios e três tripulantes - "relatou uma emergência devido a uma falha elétrica ao controlo de tráfego aéreo e solicitou uma aterragem de emergência" apenas dezasseis minutos após a descolagem.



"O avião, que tinha iniciado a descida para uma aterragem de emergência, desapareceu dos radares e não foi estabelecido qualquer contacto desde então", acrescentou.



Falha elétrica





O Ministério Público de Ancara abriu uma investigação ao acidente, anunciou o Ministro da Justiça turco, Yilmaz Tunç.





Vários órgãos de comunicação turcos, incluindo a emissora pública TRT, relataram pouco após o acidente que a aeronave poderia ter sofrido uma falha elétrica.



"O avião anunciou uma aterragem de emergência devido a uma falha elétrica e o contacto foi perdido enquanto se preparava para aterrar em Etimesgut", um aeroporto militar próximo, informou a emissora. Haymana está localizada no planalto da Anatólia, uma zona relativamente plana e pouco arborizada. Apesar da chuva, o serviço meteorológico nacional turco não reportou qualquer perturbação significativa na região.



Diversos canais de televisão privados turcos e a agência de notícias estatal Anadolu transmitiram imagens à noite mostrando o céu iluminado por uma explosão, não muito longe do local presumido onde a aeronave emitiu o seu último sinal.



O aeroporto internacional de Ancara, que foi encerrado ao tráfego aéreo a meio da noite, reabriu e está a funcionar normalmente, informou o canal privado NTV.



Acordos com a Turquia

A notícia foi confirmada pelo primeiro-ministro do Governo de Unidade Nacional da Líbia, Abdulhamid Dbeibah.Quatro outras pessoas seguiam no aparelho, acrescentou, referindo-as como o comandante das forças terrestres líbias, o diretor da autoridade de fabrico militar, um assessor do chefe do Estado-Maior e um fotógrafo do gabinete do chefe do Estado-Maior.O jato Dassault Falcon 50 terá solicitado uma aterragem de emergência ao sobrevoar o distrito de Haymana, mas não foi estabelecido qualquer contacto posterior.Na Turquia, Haddad tinha-se reunido esta terça-feira com o ministro da Defesa do país, Yasar Guler, e com o seu homólogo turco, Selçuk Bayraktaroglu, para além de outros comandantes militares turcos.No dia anterior, o parlamento da Turquia aprovara o prolongamento do destacamento de soldados turcos na Líbia, por mais dois anos.Em 2020, enviou militares para a área, para treinar forças armadas e apoiar o governo.Posteriormente, assinou um acordo de demarcação marítima, contestado pelo Egito e pela Grécia.Em 2022, Ancara e Tripoli assinaram um novo acordo preliminar, este sobre a exploração energética, ao qual o Egipto e a Grécia também se opuseram.Ancara mudou recentemente de rumo e intensificou os contactos com a fação oriental da Líbia, rival do governo sediado em Tripoli.