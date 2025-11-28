Chefe de gabinete de Zelensky alvo de buscas no âmbito de esquema de corrupção

A Agência Nacional Anti Corrupção e a Procuradoria Especializada Anti Corrupção (SAP) disseram através de comunicado que as operações fazem parte de uma investigação "em curso" acrescentando que os detalhes vão ser "divulgados em breve".

Andriy Yermak está a ser investigado no âmbito de um esquema de corrupção envolvendo a empresa estatal Energoatom, responsável pela energia nuclear no país.