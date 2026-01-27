Chefe do Estado-Maior russo visita soldados que combatem no leste ucraniano

A data e o local exatos da visita não foram especificados. No entanto, a visita do general Guérassimov ocorre no momento em que russos, ucranianos e norte-americanos devem realizar novas negociações em Abu Dhabi nos próximos dias.

As discussões visam chegar a um acordo sobre o conflito na Ucrânia, desencadeado pela ofensiva russa em grande escala em fevereiro de 2022.

Os soldados russos que combatem na Ucrânia "continuam a sua ofensiva em todos os eixos", afirmou Guérassimov, durante uma inspeção ao agrupamento militar Zapad (oeste, em russo) no leste da Ucrânia, de acordo com um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa.

Segundo o responsável, desde o início de janeiro, o exército russo assumiu o controlo de 17 localidades e de "mais de 500 quilómetros quadrados do território" ucraniano.

As forças russas estão em ofensiva em direção a Zaporijia, garantiu Guérassimov, afirmando que se encontravam a cerca de "12-14 quilómetros dos extremos sul e sudeste" desta cidade do sul da Ucrânia.

A viagem de Guérassimov ocorre no momento em que as primeiras negociações diretas anunciadas entre Moscovo e Kiev sobre o plano dos Estados Unidos de resolução do conflito tiveram lugar na sexta-feira e no sábado passados em Abu Dhabi.

As negociações, que estão particularmente bloqueadas na questão territorial, devem ser retomadas nos Emirados Árabes Unidos a 01 de fevereiro, de acordo com um responsável norte-americano.