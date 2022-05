Chefe do executivo de Macau felicita novo líder de Hong Kong

"Espero que ambas Regiões Administrativas Especiais possam avançar unidas, cooperar com firmeza, através da participação na construção de uma Grande Baía Guangdong, Hong Kong, Macau de topo de gama, e na integração da conjuntura do desenvolvimento nacional para concretizar da melhor forma os respetivos desenvolvimentos, criando uma vida melhor para a população, elaborando em conjunto um novo capítulo da grandiosa causa de `um país, dois sistemas`, disse Ho Iat Seng, de acordo com um comunicado oficial.

O chefe do executivo de Macau sublinhou ainda "a mesma origem" cultural das duas regiões semiautónomas chinesas, bem como as "relações estreitas na economia, comércio, com resultados eficazes no intercâmbio e cooperação".

John Lee Ka-chiu, único candidato a chefe do executivo de Hong Kong, foi confirmado no cargo, no escrutínio desta manhã (hora local), ao obter 1.416 votos dos 1.463 membros da comissão eleitoral, na maioria pró-Pequim.

Em 01 de julho, data que marca a transferência de soberania de Hong Kong do Reino Unido para a China, John Lee vai substituir Carrie Lam, de 65 anos, que decidiu não se candidatar a um novo mandato de cinco anos.

