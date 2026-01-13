"Chefe único". Militares aprovaram nova Constituição na Guiné-Bissau

Também com esta nova versão constitucional, o chefe de Estado passa também a ter o poder de dissolver o parlamento que, na nova versão da Constituição, deixa de ser Assembleia Nacional Popular e fica apenas com o nome de Assembleia Nacional.





c/agências

Trinta anos depois da aprovação da Constituição que impunha um regime semipresidencialista na Guiné-Bissau, o Conselho Nacional de Transição, que assumiu o poder no país, aprovou esta terça-feira uma nova versão.Depois de promulgada pelo presidente de Transição, esta nova Constituição concentrará o poder no presidente da República – passa a ser chefe do Governo, nomeando um primeiro-ministro e restantes ministros e membros do executivo.