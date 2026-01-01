Chegadas de migrantes ao Reino Unido através da Mancha atinge nível mais alto desde 2022

O total de travessias clandestinas para todo o ano de 2025 deverá ser divulgado hoje pelo Ministério do Interior britânico.

De acordo com os mais recentes dados oficiais disponíveis na quarta-feira, entre 01 de janeiro e 30 de dezembro de 2025, 41.472 pessoas chegaram à costa inglesa depois de empreenderem a perigosa travessia a partir de França.

Este número é já o mais elevado desde 2022 (45.774 chegadas), um ano recorde desde que o fenómeno começou, em 2018.

Estas travessias resultam em inúmeros naufrágios. Pelo menos 29 migrantes morreram no mar em 2025, de acordo com uma contagem compilada pela agência de notícias France-Presse (AFP) a partir de fontes oficiais francesas e britânicas.

O aumento do número de chegadas é uma má notícia para o Governo do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que assumiu o poder em julho de 2024 e enfrenta um crescimento do apoio ao partido anti-imigração Reform UK.

O partido de Nigel Farage lidera as sondagens de opinião há vários meses e pretende capitalizar a impopularidade do Governo para garantir uma nova vitória nas eleições locais de maio.

"Se tivermos sucesso, manteremos o ritmo e venceremos as eleições gerais" -- previstas para 2029 -- declarou o antigo defensor do Brexit na mensagem de Ano Novo, divulgada na quarta-feira.

O anterior governo, o conservador de Rishi Sunak, tinha prometido, sem sucesso, "parar os barcos". Keir Starmer, por sua vez, prometeu "desmantelar os grupos criminosos" de traficantes de pessoas, sem resultados concretos até ao momento.

O Governo trabalhista anunciou uma série de medidas restritivas em relação à imigração e ao asilo, dado que os pedidos de asilo atingiram um recorde de mais de 110 mil entre outubro de 2024 e setembro de 2025.

No verão, o Governo assinou um acordo com a França para devolver os migrantes que chegassem em pequenas embarcações, em troca da aceitação de migrantes em território francês por parte do Reino Unido, através de um processo legal de admissão.

O mecanismo, contestado pelas organizações de defesa dos direitos humanos, não conseguiu até agora dissuadir aqueles que tentam a travessia.

Até à data, resultou na devolução forçada de 153 pessoas a França e na admissão de outras 134 no Reino Unido, segundo dados divulgados na quarta-feira pelo Ministério do Interior britânico.

"Estamos a reformar o nosso sistema de imigração para facilitar a devolução de imigrantes ilegais que não têm o direito de estar aqui", escreveu o Secretário de Segurança das Fronteiras britânico à AFP.

"A nossa mensagem é clara: se tentar regressar ao Reino Unido, será devolvido", acrescentou Alex Norris.