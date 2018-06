Chegam à Europa menos migrantes do que em 2017

RTP28 Jun, 2018, 16:42 / atualizado em 28 Jun, 2018, 17:05 | Mundo

De acordo com os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o número de chegada de refugiados e migrantes à Europa tem vindo a reduzir drasticamente nos últimos dois anos, podendo ser comparado aos valores apresentados antes do grande pico migratório de outubro de 2015.





As estatísticas apresentadas pelo orgão das Nações Unidas referem-se aos refugiados e migrantes que chegam por mar à Itália, Grécia e Espanha, bem como aqueles que chegam por terra à Espanha. Estes são os países que mais têm recebidos migrantes.













Três anos após o pico da crise migratória na Europa, em 2015, no auge da crise e da guerra Síria, a queda acentuada na chegada de migrantes não significa que o continente europeu esteja, atualmente, apto a enfrentar alguns desafios. “Em Maio, foram detetadas cerca de 12.100 passagens irregulares nas principais rotas migratórias para a UE, menos 56% do que no mesmo mês do ano passado”, aponta a agência Frontex , fazendo uma comparação entre 2018 e 2017 do número de deteções de passagens irregulares nas fronteiras externas da União Europeia.Três anos após o pico da crise migratória na Europa, em 2015, no auge da crise e da guerra Síria, a queda acentuada na chegada de migrantes não significa que o continente europeu esteja, atualmente, apto a enfrentar alguns desafios.







Discussão europeia sobre a responsabilidade de acolhimento

Os países europeus continuam a ter muitas discordâncias sobre quem deve assumir a responsabilidade pelos recém-chegados aos Estados fronteiriços. Por um lado, países como a Grécia e a Itália asseguram a entrada da maioria dos imigrantes na Europa. Por outro, países mais ricos como a Alemanha tentam travar a circulação ilegal de migrantes.



Os líderes - particularmente de partidos de extrema-direita – continuam a divulgar com sucesso a ideia de que a Europa é um continente apinhado de imigrantes. No entanto, os números desenham uma realidade social diferente.



A imigração continua a ser entendida como a questão mais importante que a UE enfrenta, à frente do terrorismo, que perdeu terreno significativo desde o outono de 2017.