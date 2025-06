"Chegou a hora" do cessar-fogo na Faixa de Gaza

O cessar-fogo "é uma prioridade absoluta" para restaurar a estabilidade na região, defendeu Macron à imprensa, à margem de uma visita oficial a Oslo. "Para além do que está a acontecer no Irão, reitero aqui a necessidade de garantir um cessar-fogo em Gaza e retomar a ajuda humanitária”, assegurou o presidente francês.





Pouco tempo antes, o chanceler alemão já tinha dado o mote, tendo em conta a trégua entre Israel e o Irão anunciada pelos Estados Unidos.





Friedrich Merz afirmou que "chegou a hora" de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.





O líder alemão fez também um apelo a Israel: "trate com humanidade as pessoas que vivem na Faixa de Gaza, especialmente as mulheres, as crianças e os idosos".









Na mensagem que escreveu na rede social X, Yair Lapid foi perentório: "E agora Gaza. É hora de acabar com isso também. Tragam os reféns de volta, acabem com a guerra".





A situação dos palestinianos na Faixa de Gaza leva a União Europeia a admitir tomar medidas para aumentar a pressão sobre Israel.





Na segunda-feira, após a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, a chefe de diplomacia europeia admitiu estar "muito claro" que Israel violou os direitos humanos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.





Kaja Kallas avisou ainda que, se continuar a situação catastrófica dos palestinianos, a União Europeia pode discutir "medidas adicionais e voltar a esse assunto em julho".





Também o, após o anúncio de um cessar-fogo na guerra que Israel iniciou no dia 13 contra o Irão.Uma– um pacto comercial e de cooperação – foi desencadeada em maio por 17 estados membros emcontra o bloqueio israelita à ajuda humanitária a Gaza.