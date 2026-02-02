Cheias em Moçambique. UE disponibiliza dois milhões de euros para apoiar operações de socorro
A Comissão Europeia anunciou hoje que vai disponibilizar dois milhões de euros para apoiar as operações de socorro relativas às cheias em Moçambique, que acrescem aos 1,15 milhões de euros de ajuda humanitária que já foram fornecidos.
Numa publicação na rede social X, a comissária europeia para a Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, afirma que "as cheias catastróficas que assolam atualmente Moçambique criaram uma situação de emergência humanitária".
"Além da ajuda já entregue, a UE disponibiliza mais dois milhões de euros para apoiar as operações de socorro no terreno", anuncia Hadja Lahbib, que acrescenta que Moçambique "não enfrenta esta crise sozinho", porque a UE "está ao seu lado".
Há duas semanas, a Comissão Europeia tinha anunciado a disponibilização de 1,15 milhões de euros em ajuda humanitária a Moçambique e ao Maláui para ajudar na resposta de emergência às cheias no país, além de enviar para o terreno especialistas técnicos através da Organização das Nações Unidas (ONU).
O número de afetados pelas cheias de janeiro em Moçambique subiu para 723.289, com 22 mortos, de acordo com dados provisórios do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).
Segundo informação da base de dados do INGD, a que a Lusa teve acesso no sábado, com informação até às 14:30 (12:30 de Lisboa) de sexta-feira, as cheias que se registam em vários pontos de Moçambique já afetaram o equivalente a 170.223 famílias, e mais 20 mil pessoas em 24 horas.
Desde 07 de janeiro, foram registados ainda 45 feridos e nove desaparecidos na sequência destas cheias, além de 3.541 casas parcialmente destruídas, 794 totalmente destruídas e 165.946 inundadas.
O registo do INGD aponta ainda para 451.571 hectares de área agrícola afetados, dos quais 275.765 dados como perdidos, atingindo a atividade de 332.863 agricultores, além da morte de 430.972 cabeças de gado, entre bovinos, caprinos e aves.
Prossegue o socorro de famílias sitiadas pelas cheias, sobretudo em Maputo e Gaza, sul de Moçambique, resultado das fortes chuvas durante vários dias.
A União Europeia, os Estados Unidos, Portugal, Angola, Espanha, Timor-Leste, Noruega e Japão, além de países vizinhos, já enviaram ajuda humanitária de emergência.
Desde o início da época das chuvas, em outubro, incluindo as cheias de janeiro, há registo de 146 mortos, além de 148 feridos e de 844.295 pessoas afetadas, segundo os dados do INGD.