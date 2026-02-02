Cheias em Moçambique. UE disponibiliza dois milhões de euros para apoiar operações de socorro

Numa publicação na rede social X, a comissária europeia para a Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, afirma que "as cheias catastróficas que assolam atualmente Moçambique criaram uma situação de emergência humanitária".

"Além da ajuda já entregue, a UE disponibiliza mais dois milhões de euros para apoiar as operações de socorro no terreno", anuncia Hadja Lahbib, que acrescenta que Moçambique "não enfrenta esta crise sozinho", porque a UE "está ao seu lado".

Há duas semanas, a Comissão Europeia tinha anunciado a disponibilização de 1,15 milhões de euros em ajuda humanitária a Moçambique e ao Maláui para ajudar na resposta de emergência às cheias no país, além de enviar para o terreno especialistas técnicos através da Organização das Nações Unidas (ONU).

O número de afetados pelas cheias de janeiro em Moçambique subiu para 723.289, com 22 mortos, de acordo com dados provisórios do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

Segundo informação da base de dados do INGD, a que a Lusa teve acesso no sábado, com informação até às 14:30 (12:30 de Lisboa) de sexta-feira, as cheias que se registam em vários pontos de Moçambique já afetaram o equivalente a 170.223 famílias, e mais 20 mil pessoas em 24 horas.

Desde 07 de janeiro, foram registados ainda 45 feridos e nove desaparecidos na sequência destas cheias, além de 3.541 casas parcialmente destruídas, 794 totalmente destruídas e 165.946 inundadas.

O registo do INGD aponta ainda para 451.571 hectares de área agrícola afetados, dos quais 275.765 dados como perdidos, atingindo a atividade de 332.863 agricultores, além da morte de 430.972 cabeças de gado, entre bovinos, caprinos e aves.

Prossegue o socorro de famílias sitiadas pelas cheias, sobretudo em Maputo e Gaza, sul de Moçambique, resultado das fortes chuvas durante vários dias.

A União Europeia, os Estados Unidos, Portugal, Angola, Espanha, Timor-Leste, Noruega e Japão, além de países vizinhos, já enviaram ajuda humanitária de emergência.

Desde o início da época das chuvas, em outubro, incluindo as cheias de janeiro, há registo de 146 mortos, além de 148 feridos e de 844.295 pessoas afetadas, segundo os dados do INGD.