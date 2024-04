São já consideradas as piores cheias dos últimos 80 anos. Milhares de pessoas já foram retiradas de casa, em várias regiões da Rússia e do Cazaquistão.

Em Orenburg, na Rússia, o nível do rio Ural continua a subir. Centenas de casas ficaram inundadas durante a noite. As autoridades construíram abrigos temporários para acolher cerca de onze mil desalojados.



O estado de emergência continua em várias cidades, assim como no Cazaquistão. Há perto de setenta localidades isoladas por causa das cheias.



No terreno estão dez mil militares no apoio aos esforços de resgate. Cem mil pessoas estão sem casa.