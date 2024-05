Cheias no Brasil. Dificuldades no envio de ajuda para Rio Grande do Sul

Helena Schimitz, natural daquele Estado brasileiro, lembra que apesar da gravidade destas cheias este episódio climático não foi o único nos últimos meses.Neste momento é preciso, acrescenta, rapidez e eficácia.

Em Portugal, a Casa do Brasil diz que, apesar de toda a vontade para fazer chegar ajuda às vítimas do temporal, os acessos à região estão cortados.Dificuldades confirmadas por Helena Schimitz, da Associação Diásporas, que diz à Antena 1 que a forma mais fácil de ajudar é através do apoio direto, com dinheiro, às organizações que estão no terreno, no Estado do Rio Grande do Sul.