China acusa britânico MI6 de recrutar casal chinês para espionagem

As autoridades de Pequim utilizaram o seu canal oficial no WeChat para reportar um novo caso sobre um homem chinês identificado apenas pelo sobrenome Wang e sua mulher, de sobrenome Zhou. O casal teria sido persuadido pelos serviços secretos de Londres para atuar contra a China, acusa o Ministério da Segurança do Estado.





Estes dois cidadãos chineses trabalhavam em departamentos considerados como “fundamentais e confidenciais” de uma agência estatal chinesa, quando o MI6 os terá abordado.O Ministério chinês da Segurança do Estado alega que, em 2015, no âmbito de um programa de intercâmbio sino-britânico, Wang foi estudar para o reino Unido.





As autoridades chinesas acrescentam que os agentes do MI6 aproveitaram o “forte desejo por dinheiro” de Wang. Para além de se terem aproximado e captado a amizade com ele no campus, sob o pretexto de que eram ex-alunos, convenceram-no a prestar “serviços de consultoria pagos”.





Depois de uma continuada colaboração, sob avaliação - para serem conferidas as aptidões de Wang e para assegurar que "as condições estivessem maduras" -, os agentes do MI6 pediram-lhe que passasse a servir o Governo britânico em troca de melhores remunerações e ofertas de segurança, ainda segundo o Ministério da Segurança do Estado da China.





“Wang inicialmente hesitou, mas não conseguiu resistir à repetida persuasão, sedução e até mesmo coerção [dos agentes], e acabou por concordar”, refere o Ministério no WeChat. Após o treino de espionagem, o MI6 ordenou que Wang retornasse à China para informações importantes relacionadas com o Governo chinês e abordar a mulher para a convencer também, alega o Ministério chinês.





Desta forma, através de Wang, os agentes do MI6 também recrutaram Zhou para espiar para a China, apontou Pequim.







De acordo com o mesmo comunicado no WeChat, Zhou estava integrada numa “unidade central do Governo chinês” e os britânicos ofereceram o dobro do dinheiro. Acabou por concordar.





"Sob a forte instigação de Wang, Zhou também concordou em recolher informações e, expõe o Ministério chinês, acrescentando que o caso “ainda está sob investigação”.

Trocas de acusações

Desde que o canal oficial do Ministério de Segurança do Estado da China foi lançado, em agosto do ano passado, o WeChat tem tido atualizações frequentes.Em janeiro, a plataforma chinesa alertou os seus cidadãos contra as





O WeChat revelou ainda um caso de espionagem em que o Ministério afirmava que o MI6 utilizaria um cidadão estrangeiro de visita à China para recolher segredos e informações. Nesta plataforma, as autoridades chinesas também advertem os cidadãos nacionais contra as organizações que "recrutam entusiastas da aviação como voluntários" para transmitir os dados de voo da China a outros países.

Por sua vez, em abril, o Reino Unido acusou duas pessoas de fornecerem à China informações prejudiciais a Londres.

Em maio, a Grã-Bretanha acusou mais três pessoas de ajudarem a secreta de Hong Kong em solo britânico.





Um deles tinha sido fuzileiro naval real. Matthew Trickett, de 37 anos, estaria encarregado de ajudar o serviço de informações de Hong Kong e foi encontrado morto num parque em Maidenhead, em Berkshire, disse a polícia do Vale do Tamisa. O caso continua em investigação.







Uma semana antes, Trickett foi acusado juntamente com Chi Leung (Peter) Wai, de 38 anos, e Chung Biu Yuen, com 63, sob a Lei de Segurança Nacional, de ajudar o serviço secreto de Hong Kong.