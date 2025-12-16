China apreende quase meia tonelada de cocaína com colaboração dos Estados Unidos

O Ministério da Segurança Pública da China anunciou que a apreensão ocorreu a 26 de novembro, num porto da cidade de Shenzhen, na província de Guangdong, onde a droga foi detetada num contentor internacional "suspeito".

Segundo o ministério, a operação resultou de informações fornecidas à parte chinesa pela DEA, a agência antidroga norte-americana.

O combate ao narcotráfico é uma das áreas estratégicas de cooperação bilateral entre Pequim e Washington, tendo adquirido maior relevância devido à epidemia de adição a opiáceos - especialmente fentanilo - que afeta os Estados Unidos, e que tem sido também motivo de fricção entre as duas potências.

De acordo com a Administração norte-americana, os cartéis mexicanos fabricam este opioide sintético a partir de precursores químicos adquiridos na China e introduzem-no depois nos EUA.

A China, por sua vez, argumenta que o consumo de fentanilo é um problema interno dos Estados Unidos e defende que dispõe do "sistema de controlo de drogas mais rigoroso do mundo", com o maior número de substâncias proibidas.

O narcotráfico em larga escala é um crime que pode ser punido com a pena de morte na China.