China apreende quase meia tonelada de cocaína com colaboração dos Estados Unidos
As autoridades chinesas apreenderam um carregamento de 430 quilos de cocaína no sul do país numa operação realizada com a cooperação dos Estados Unidos, informaram hoje fontes oficiais.
O Ministério da Segurança Pública da China anunciou que a apreensão ocorreu a 26 de novembro, num porto da cidade de Shenzhen, na província de Guangdong, onde a droga foi detetada num contentor internacional "suspeito".
Segundo o ministério, a operação resultou de informações fornecidas à parte chinesa pela DEA, a agência antidroga norte-americana.
O combate ao narcotráfico é uma das áreas estratégicas de cooperação bilateral entre Pequim e Washington, tendo adquirido maior relevância devido à epidemia de adição a opiáceos - especialmente fentanilo - que afeta os Estados Unidos, e que tem sido também motivo de fricção entre as duas potências.
De acordo com a Administração norte-americana, os cartéis mexicanos fabricam este opioide sintético a partir de precursores químicos adquiridos na China e introduzem-no depois nos EUA.
A China, por sua vez, argumenta que o consumo de fentanilo é um problema interno dos Estados Unidos e defende que dispõe do "sistema de controlo de drogas mais rigoroso do mundo", com o maior número de substâncias proibidas.
O narcotráfico em larga escala é um crime que pode ser punido com a pena de morte na China.