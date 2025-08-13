China condena antigo responsável de empresa estatal de tabaco a 15 anos de prisão por suborno

A sentença inclui ainda uma multa de cinco milhões de yuan (cerca de 600 mil euros) e a transferência para o tesouro estatal dos bens obtidos ilegalmente e respetivos juros, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

De acordo com o tribunal, entre 2010 e 2024, Xu utilizou os cargos que ocupou para beneficiar empresas e particulares em operações administrativas e comerciais e na contratação de funcionários, recebendo em troca subornos no valor de mais de 65 milhões de yuan (7,7 milhões de euros).

Em maio passado, outro tribunal condenou a 16 anos de prisão Ling Chengxing, ex-diretor da Administração Estatal do Monopólio do Tabaco, por aceitar subornos e abuso de poder.

Ling foi expulso do Partido Comunista Chinês (PCC) em 2024, após investigações por corrupção, no âmbito das quais Xu também começou a ser investigado.

Desde que chegou ao poder, em 2012, o Presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma campanha anticorrupção que já levou à condenação de dezenas de altos quadros por aceitar subornos milionários.

Em janeiro, o chefe de Estado apelou novamente para "ganhar de forma resoluta a dura e prolongada batalha contra a corrupção", que classificou como "a maior ameaça" para o PCC.

A campanha tem sido apresentada pelo Governo como um esforço para manter a disciplina interna, embora alguns analistas alertem que poderá também servir para neutralizar rivais políticos.