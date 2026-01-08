China critica EUA por interceção de navio ligado à Rússia e rejeita sanções unilaterais

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning afirmou que a detenção de navios de outros países em alto-mar "contraria gravemente o direito internacional" e os princípios da Carta das Nações Unidas.

As declarações surgem após a Guarda Costeira dos EUA ter intercetado o petroleiro Marinera -- anteriormente conhecido como Bella 1 -- no Atlântico Norte, acusando-o de violar o regime de sanções imposto por Washington. Segundo os Estados Unidos, o navio tentava aceder a águas venezuelanas para carregar crude.

Moscovo já qualificou a operação como uma "intercetação ilegal" e exigiu um tratamento "humano e digno" para a tripulação.

Pequim reiterou também a sua oposição às sanções unilaterais impostas por Washington sem respaldo das Nações Unidas, considerando que estas "carecem de base legal".

Em resposta a notícias sobre um possível agravamento das sanções norte-americanas contra a Rússia -- com advertências dirigidas a empresas de países como a China, Índia ou Brasil -- Mao Ning sublinhou que a cooperação económica, comercial e energética entre Pequim e Moscovo é "normal" e "não visa terceiros", pelo que "não deve ser interferida".

A apreensão do Marinera insere-se na crescente pressão dos EUA sobre as exportações de petróleo da Rússia e da Venezuela. Washington anunciou recentemente novas medidas para confiscar navios ligados ao comércio de petróleo venezuelano e controlar indefinidamente as receitas associadas.

Segundo órgãos de comunicação norte-americanos, o Marinera fazia parte da chamada "frota fantasma" usada para contornar as sanções ocidentais, o que tem alimentado fricções diplomáticas entre Washington, Moscovo e agora também Pequim.