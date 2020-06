China critica Trump por condenar confrontos nos EUA após apoiar protestos em Hong Kong

O fim de semana nos EUA foi marcado por manifestações em mais de 30 Estados na sequência da morte de George Floyd, o homem negro que morreu após ser detido pela polícia de Minneapolis.

A polícia utilizou granadas de gás lacrimogéneo e de atordoamento e balas de borracha contra as multidões que atiravam objetos.

Donald Trump tem-se oposto fortemente à “violência coletiva” que marcou os protestos, prometendo travá-la e chegando a ameaçar os manifestantes que tentassem ultrapassar a cerca que protege a Casa Branca com “os cães mais ferozes e as armas mais ameaçadoras” que já viu.No Twitter, o Presidente já fez vários apelos para que sejam tomadas medidas contra a violência., escreveu Trump numa das publicações.Os protestos nos Estados Unidos acontecem após um ano de intensas demonstrações pró-democracia em Hong Kong, região onde a polícia também foi, por múltiplas vezes, acusada de usar força excessiva contra os manifestantes., durante a qual os protestos voltaram em força devido à aprovação de uma lei de segurança nacional para essa região administrativa que pretende impedir contestações, divisões e insubordinações contra o Partido Comunista da China.Agora, Pequim aproveitou para colocar em xeque-mate o Presidente dos EUA. A porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros partilhou, no Twitter, uma publicação da sua homóloga norte-americana na qual esta defendia que as manifestações em Hong Kong eram um momento importante e “histórico” para a liberdade, criticando o Partido Comunista chinês por “quebrar as promessas para com o povo” daquela região.Ao partilhar esta publicação,, enquanto um polícia o imobilizava com um joelho sobre o pescoço: “Não consigo respirar”.Outro porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China acusou os Estados Unidos de padrões duplos, partilhando umde um representante russo para as Nações Unidas., lê-se nessa publicação.As críticas a Washington têm também partido dos meios de comunicação chineses detidos pelo Partido Comunista. “A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA disse uma vez que os protestos violentos em Hong Kong eram bonitos de se observar.”, escreveu Hu Xijin, editor-chefe do tabloide chinêsXijin apelou ainda a Donald Trump que não se “esconda atrás dos serviços secretos” e que fale “seriamente” com os manifestantes., escreveu.Em publicações no Twitter, Xijin defendeu que os protestos em ambos os países desafiam a lei e são destrutivos, criticando o facto de as demonstrações em Hong Kong serem justificáveis de acordo com a visão norte-americana, enquanto as que estão a acontecer nos Estados Unidos são consideradas “injustas”.

O responsável do Global Times relembrou também que, ao contrário de Washington, que frequentemente demonstra apoio pelos protestos em Hong Kong, “o Governo chinês não demonstrou qualquer apoio pelos protestos nos Estados Unidos”.