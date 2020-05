Hong Kong. Confrontos e detenções marcam novos protestos

Ignorando o distanciamento social aconselhado devido à pandemia de Covid-19,para lutarem pela democracia dessa região administrativa.No fim de semana os protestos foram contra a provável aprovação de uma lei de segurança nacional para Hong Kong que poderá proibir contestações, divisões e insubordinações contra o Governo chinês.Na terça-feira, os manifestantes saíram em oposição a uma outra lei - a chamada lei do hino nacional -, que começou a ser debatida no mesmo dia pela Assembleia Nacional Popular, órgão máximo legislativo da China que, em mais de meio século, nunca rejeitou um projeto de lei do Partido Comunista.Segundo esta lei, cuja votação está prevista para dia 4 de junho, data do aniversário do Massacre de Tiananmen,As estradas em torno do edifício do Conselho Legislativo de Hong Kong, onde os legisladores têm estado a debater a lei do hino nacional, estão bloqueadas desde terça-feira, e até o acesso aos passeios para peões nessa área apenas é permitido a quem vai trabalhar.

Durante a manhã de terça-feira, as autoridades policiais mandaram parar e revistaram as pessoas que se encontravam nas estações ferroviárias de Hong Kong.

Rounds of pepper ball were fired at protesters on D’Aguilar St in Central. pic.twitter.com/NCmgspwI0T — Xinqi Su 蘇昕琪 (@XinqiSu) May 27, 2020

Nas redes sociais, organizadores de protestos apelaram aos habitantes que continuassem a movimentar-se pela cidade mas reconheceram que seria difícil travar o debate sobre a lei do hino nacional sem que existisse um elevado risco de detenções.Foi o que se verificou durante a tarde de terça-feira, quando no bairro de Mong Kok várias pessoas, incluindo menores, foram detidas. Em Causeway Bay, no centro de Hong Kong,, explicaram as autoridades em comunicado, acrescentando que várias das detenções foram de jovens e adolescentes que transportavam armas ilegalmente.Apesar da atuação policial, muitos dos manifestantes permaneceram nos locais, entoando o cântico “a independência é a única solução para Hong Kong”.O Governo de Hong Kong apoia a lei do hino nacional e nega que a mesma ameace a liberdade de expressão, defendendo que se trata de uma questão de “respeito” e que apenas se tratarão como crimes as situações em que alguém insulte pública e intencionalmente o hino nacional.

Trump opõe-se às leis chinesas

O último fim de semana tinha sido também marcado por protestos e detenções em Hong Kong, onde manifestantes saíram às ruas em oposição à lei da segurança nacional que poderá ser brevemente aprovada pela Assembleia Nacional Popular.Esta quarta-feira, a imprensa de Hong Kong divulgou que Pequim ampliou o rascunho desse projeto de lei., avançou a estação pública Rádio Televisão Hong Kong.Na terça-feira, o Presidente dos Estados Unidos avisou que iria tomar medidas caso a China avançasse com a imposição da lei da segurança nacional e com a lei do hino nacional. A secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, afirmou queO alerta do Presidente norte-americano chegou apenas algumas horas depois de o homólogo chinês, Xi Jinping, ter defendido que as forças militares chinesas devem aumentar a sua capacidade de resposta a confrontos armados.Um dia antes, as forças militares da China avisaram que estão preparadas e disponíveis para "salvaguardar" a soberania chinesa em Hong Kong, possuindo a “determinação, confiança e capacidade para proteger a segurança nacional” na cidade.