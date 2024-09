China diz ter lançado míssil balístico intercontinental no Pacífico

Não foram fornecidos pormenores sobre o local exato da queda ou a natureza do míssil. O Ministério também não especificou se o projétil foi lançado a partir de um submarino ou de terra.

Os mísseis balísticos intercontinentais estão entre as armas mais poderosas do mundo e podem potencialmente transportar ogivas nucleares.

"A Força de Foguetões do Exército de Libertação Popular lançou com sucesso um míssil balístico intercontinental com uma ogiva fictícia de treino no alto mar do oceano Pacífico às 08:44 (01:44, em Lisboa) de 25 de setembro. O míssil caiu exatamente na zona marítima pré-determinada", declarou o Ministério, na mesma nota.

"Este lançamento de míssil faz parte do programa anual de treino de rotina da Força de Foguetões e testou eficazmente o desempenho das armas e do equipamento, bem como o nível de formação das tropas, atingindo o objetivo desejado", acrescentou.

A China modernizou consideravelmente as forças armadas nas últimas décadas e o orçamento militar aumenta todos os anos em função do crescimento económico.

Este poderio militar é por vezes visto com desconfiança por alguns vizinhos asiáticos.

No entanto, o Ministério da Defesa chinês sublinhou, no comunicado, que "os países afetados" pelo lançamento, ou seja, os que se encontram nas proximidades ou na trajetória do míssil, "informados antecipadamente".