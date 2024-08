China é "maior perturbador" da paz regional acusa Secretário da Defesa das Filipinas

Gilberto Teodoro Jr. falava numa conferência militar internacional organizada em Manila pelo Comando Indo-Pacífico dos EUA, que contou com a presença de oficiais militares e diplomatas norte-americanos e de países aliados.

Mais tarde, à margem da conferência, o dirigente disse aos jornalistas que as declarações internacionais de preocupação contra as ações da China em águas disputadas e noutros locais "não eram suficientes".

"O antídoto é uma ação multilateral coletiva mais forte contra a China", disse Teodoro, acrescentando que os diplomatas e as autoridades de defesa deveriam aplicar medidas mais fortes.

Teodoro deu como exemplo uma resolução do Conselho de Segurança da ONU a condenar e ordenar o fim dos atos de agressão chineses, mas reconheceu a dificuldade de aprovar uma tal proposta, num órgão onde a China tem direito de veto.

"O mundo não é assim tão perfeito", disse o secretário.

Não houve uma reação até ao momento por parte das autoridades chinesas.

A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) tem prestado atenção às ações agressivas da China, mas deveria fazer muito mais, disse Teodoro.

O bloco de 10 nações do Sudeste Asiático inclui as Filipinas, o Vietname, a Malásia e o Brunei, que têm reivindicações no mar do Sul da China que se sobrepõem entre si, bem como as da China e de Taiwan.

"A ASEAN, para se manter relevante e credível, não pode continuar a ignorar o que a China está a fazer no mar do Sul da China", disse Teodoro.

Estas declarações surgiram um dia depois das Filipinas terem acusado navios da guarda costeira chinesa de impedirem a entrega de mantimentos a um navio militar filipino perto do atol de Sabina, no mar do Sul da China.

As autoridades das Filipinas denunciaram "manobras perigosas" da guarda costeira chinesa contra o navio filipino, que levaram à falha do motor.

A China reivindica quase todo o mar do Sul da China, uma região estratégica onde vários países costeiros vizinhos também têm interesses. Uma decisão da justiça internacional de 2016 determinou que as reivindicações chinesas não têm base legal, mas a China continua a ignorar esse veredicto.

As tensões entre Pequim e Manila têm aumentado nos últimos meses e marcadas por uma série de confrontos no mar do Sul da China.

As Filipinas acusaram no sábado a China de disparar duas vezes foguetes de aviso contra um dos seus aviões de patrulha civil sobre ilhotas disputadas no mar do Sul da China.

Na sexta-feira, Pequim tinha anunciado contramedidas contra aviões militares filipinos acusados de terem entrado no seu espaço aéreo nas proximidades do recife de Subi em 22 de agosto, também reivindicado por Manila.