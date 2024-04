China e Rússia dão mais um passo para "reforçar cooperação estratégica"

Segundo Wang Yi, “Pequim reforçará a cooperação com Moscovo e defenderá a equidade e a justiça" com o seu vizinho.”, afirmou.Wang Yi acrescentou que "Pequim e Moscovo vão continuar a reforçar a cooperação estratégica na cena internacional e a apoiar-se mutuamente".

Pequim e Moscovo intensificaram a sua cooperação económica, militar e diplomática nos últimos anos e a sua "parceria estratégica" tornou-se mais forte desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, no final de fevereiro de 2022. No entanto, o poder económico e diplomático da China dá-lhe vantagem sobre uma Rússia isolada pela maioria dos países ocidentais.

", acrescentou o ministro chinês.Para Wang Yi, "o apoio do povo é uma fonte de progresso na Rússia. Acredito que sob a liderança firme do Presidente Putin, o povo russo terá um futuro brilhante”.“O Ocidente está a impor sanções ilegais contra uma série de Estados, sendo a Rússia um deles", afirmou Lavrov acrescentando que "esta política também está a ser ativamente aplicada contra a China".

“Os nossos amigos chineses”

Por seu lado, num vídeo publicado pelo meio de comunicação Izvestia no Telegram, SergeiO presidente chinês "Xi Jinping (...) foi um dos primeiros a enviar felicitações ao presidente eleito Putin, e estamos gratos aos nossos amigos chineses por este apoio", acrescentou Lavrov.

Em março de 2023, Xi Jinping visitou Moscovo, reafirmando com Vladimir Putin a "amizade ilimitada" entre os seus países, unidos pela denúncia comum do que consideram ser a hegemonia ocidental na cena internacional. Os dois presidentes também se encontraram à margem do fórum Novas Rotas da Seda, em Pequim, em outubro.

"Enquanto membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e grandes potências emergentes, a China e a Rússia devem posicionar-se claramente ao lado do progresso histórico, da equidade e da justiça", realçou o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, durante uma conferência de imprensa, juntamente com Sergei Lavrov, após a reunião bilateral.", acrescentou Wang Yi.

Ucrânia e na Faixa de Gaza em cima da mesa





Wang Yi revelou ainda que discutiu a situação na Faixa de Gaza e na Ucrânia com o seu homólogo russo. "O ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov e eu tivemos uma troca de pontos de vista aprofundada sobre uma série de questões internacionais e regionais importantes, incluindo a Ucrânia e o conflito israelo-palestiniano", acrescentou Wang Yi.



O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros explicou também que, "como um país grande e responsável, a China decide sempre a sua posição de forma independente e autónoma, tendo em conta os meandros do problema".



"Ao mesmo tempo, como força de paz e estabilidade, a China desempenhará sempre um papel construtivo na cena internacional e nos assuntos multilaterais, sem nunca deitar achas para a fogueira e muito menos tirar partido dela."



Nos últimos anos, a Rússia e a China intensificaram a sua cooperação económica e os seus contactos diplomáticos. A parceria estratégica também se tornou mais forte desde a invasão da Ucrânia.



A China defende uma solução política para acabar com os combates na Ucrânia e apresenta-se como uma parte neutra no conflito.



Pequim apela ao respeito pela integridade territorial de todos os Estados, incluindo a Ucrânia, mas nunca condenou publicamente a Rússia pela sua operação militar. Um ano após o início da guerra na Ucrânia, a China publicou em 2023 um documento de posição de 12 pontos sobre a resolução da crise na Ucrânia. A Rússia afirmou que a posição da China é razoável.



Wang foi citado por agências noticiosas russas como tendo dito que a China queria que a Rússia e a Ucrânia se sentassem numa conferência internacional para discutir uma forma de cessar a guerra na Ucrânia.



Segundo Lavrov, “a Rússia e a China vão continuar a cooperar na luta contra o terrorismo como parte da sua relação cada vez mais forte”, após o ataque de março passado a uma sala de concertos nos arredores de Moscovo, que causou a morte de mais de 140 pessoas, e um ataque no Paquistão que causou a morte de cinco trabalhadores chineses.



"A nossa cooperação na luta contra o terrorismo vai continuar, incluindo no âmbito das instituições multilaterais", sublinhou Lavrov.



A China também apela regularmente a um cessar-fogo na Faixa de Gaza para garantir a segurança dos civis.

Segurança na Eurásia

Moscovo e Pequim concordaram também em discutir formas de aprofundar a cooperação de segurança na Europa e na Ásia para combater as tentativas dos Estados Unidos de impor sua vontade na região, acrescentou Lavrov.

A China e a Rússia declararam uma parceria "sem limites" em fevereiro de 2022, quando o presidente Vladimir Putin visitou Pequim, alguns dias antes de enviar dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia, desencadeando a guerra terrestre mais mortífera na Europa desde a II Guerra Mundial.

"Durante muito tempo, houve uma estrutura de segurança euro-atlântica sob a forma da NATO, é claro, bem como da OSCE, mas está a retirar-se da lista de estruturas relevantes dentro das quais é possível conduzir negociações significativas e chegar a acordo sobre algo baseado num equilíbrio de interesses", realçou Lavrov.Segundo as agências noticiosas russas,Os Estados Unidos apresentam a China como o seu maior concorrente e a Rússia como a sua maior ameaça de Estado-Nação, enquanto o presidente americano Joe Biden argumenta que este século será definido por uma disputa existencial entre democracias e autocracias.

Parceria russo-chinesa

A China reforçou os seus laços comerciais e militares com a Rússia nos últimos anos, à medida que os Estados Unidos e os seus aliados impuseram sanções contra ambos os países, particularmente Moscovo pela invasão da Ucrânia.Já o comércio entre a China e os Estados Unidos caiu 11,6 por cento para 664,5 mil milhões de dólares em 2023, segundo a mesma fonte.

A Reuters noticiou no mês passado que Putin se deslocará à China em maio para conversações com Xi, no que poderá ser a primeira viagem do seu novo mandato presidencial.