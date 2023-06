China encara rebelião do Grupo Wagner como "assuntos internos" da Rússia

O vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Andrei Rudenko, manteve conversações em Pequim, no domingo, após a insurreição do Grupo Wagner – aquele que foi o maior desafio ao presidente Vladimir Putin desde que chegou ao poder, em 2000.Inicialmente, o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros disse apenas que Rudenko trocou opiniões com o seu homólogo chinês sobre as relações sino-russas, bem como “questões internacionais e regionais de interesse comum”.No domingo, a China quebrou oficialmente o seu silêncio em relação à rebelião do grupo Wagner., lê-se no comunicado publicadoMoscovo também confirmou que os interlocutores chineses exprimiram “apoio aos esforços da liderança da Federação Russa para estabilizar a situação no país face aos acontecimentos de 24 de junho” e confirmaram “o seu interesse em fortalecer a coesão e a prosperidade da Rússia”.

Golpe para Putin ou “ilusão” do Ocidente?

Na noite de sexta-feira, o grupo paramilitar Wagner, liderado por Evgueni Prigozhin, revoltou-se contra o Ministério russo da Defesa, acusando o Exército russo de levar a cabo ataques contra acampamentos dos seus mercenários, provocando um “grande número” de vítimas.

Prigozhin terá chegado a acordo com o Kremlin, com a mediação da Bielorrússia, e abandonou a Rússia ao final do dia de sábado, procurando exílio político em Minsk.

Apesar de breve, a rebelião do grupo Wagner foi o mais sério desafio ao poder do presidente Vladimir Putin em 23 anos e está a ser visto como um duro golpe e uma ameaça para o regime de Putin.Especialistas chineses, citados pelo, defendem que a rápida repressão da rebelião “mostra que o Kremlin mantém uma forte capacidade de dissuasão, o que aumentará ainda mais a sua autoridade”., disse Cui Heng, investigador assistente do Centro de Estudos Russos da Universidade Normal da China Oriental, aoOs especialistas chineses acreditam que a retirada dos paramilitares do Wagner foi uma “escolha racional” e afirmam que o objetivo de Prigozhim era “conseguir mais atenção, especialmente de Putin, para apresentar as suas demandas, em vez de lançar um verdadeiro motim contra a liderança russa”.No entanto, o jornalista e ex-editor do, Hu Xijin, escreveu no Twitter, antes de Prigozhim abortar a sua insurreição, que “a rebelião armada fez a situação política russa cruzar o ponto crítico”.A China e a Rússia têm mantido laços estreitos durante a invasão de Moscovo à Ucrânia, que a China se recusou a condenar.Xi Jinping forjou uma forte relação com Vladimir Putin, com quem tem em comum uma desconfiança em relação ao Ocidente.Nos últimos meses, Pequim tem-se apresentado como uma parte neutra no conflito entre a Rússia e a Ucrânia e procurou desempenhar o papel de mediador da paz, tendo apresentado, em fevereiro, um documento de 12 pontos com propostas para uma resolução política da crise ucraniana.