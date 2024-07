China facilita entrada de residentes estrangeiros de Macau e Hong Kong no país

A medida vai beneficiar membros da comunidade portuguesa que sejam residentes permanentes em Macau e que, até à data, estavam obrigados a pedir um visto para viajar até ao outro lado da fronteira.

O objetivo é "facilitar ainda mais os intercâmbios entre a população chinesa do continente e a população de Hong Kong e Macau, e ajudar Hong Kong e Macau a integrarem-se melhor no desenvolvimento nacional global", de acordo com o portal da Administração de Imigração da China.

A autorização contempla cidadãos não chineses "que se deslocam à China continental para fins de curto prazo, tais como investimento, visita a familiares, turismo, negócios, seminários e intercâmbios" e, caso seja aprovada, é válida por cinco anos.

Ao longo deste período, o requerente "pode deslocar-se ao interior da China várias vezes, não podendo cada estadia exceder 90 dias", acrescentou.

O titular desta autorização não pode trabalhar, estudar ou participar em atividades de cobertura de notícias, referiu a mesma nora.

A permissão é emitida na forma de um cartão eletrónico, com fotografia e os dados do titular.