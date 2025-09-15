China multa adolescentes que urinaram em panela de `hot pot` em mais de 255 mil euros

Segundo o portal de notícias local Shine, serão os pais desses jovens - ambos com 17 anos - que pagarão a multa, que ascende a 130.000 yuan (15.552 euros) pela limpeza e substituição de materiais e outros 2,07 milhões de yuan (247.635 euros) por perda de faturação, danos à reputação e despesas legais.

A empresa que opera o restaurante onde os factos ocorreram, a popular cadeia Haidilao, reclamava inicialmente até 23 milhões de yuan (2,8 milhões de euros).

Depois de o vídeo se ter tornado viral nas redes sociais chinesas, a polícia de Xangai deteve os adolescentes, apelidados Tang e Wu.

O tribunal considerou que ambos "cometeram atos deliberados que afetaram tanto a propriedade como a reputação" do restaurante afetado e que "permitiram conscientemente que o vídeo circulasse nas redes sociais, apesar do seu provável impacto social".

Além disso, afirmou que os acusados eram "capazes de compreender a ilegalidade das suas ações e as consequências da denúncia", acrescentando ainda que os pais "tinham iludido a sua obrigação de os supervisionar".