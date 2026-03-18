China não ajudará EUA em Ormuz e vê com agrado adiamento da visita de Trump

A guerra contra o Irão, já na terceira semana, enfrenta pressão crescente: o petróleo deixou de circular no estreito e aliados dos Estados Unidos recusam juntar-se aos esforços para garantir a sua segurança. Isto levanta receios de que a China, principal rival geopolítico dos EUA, possa beneficiar de um conflito que alguns consideram mal calculado.

"O pedido de Trump para adiar a cimeira com Xi Jinping mostra que subestimou as consequências da Operação Fúria Épica", disse Ali Wyne, analista do International Crisis Group, citado pela Associated Press. "Os EUA não conseguem reabrir sozinhos o estreito e precisam agora do principal rival para gerir uma crise que criaram", apontou.

O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês evitou responder diretamente e limitou-se a apelar ao fim imediato das operações militares, à contenção da escalada e à proteção da economia global.

Pequim, que nunca confirmou a visita em 31 de março, mostrou-se disponível para reagendar, sublinhando que as partes "mantêm comunicação" e que o adiamento não está ligado ao pedido sobre Ormuz.

Trump afirmou que os chineses "não se importaram" com o adiamento da sua primeira visita oficial ao país no seu segundo mandato e disse manter "uma relação de trabalho muito boa com a China".

No domingo, a China enviou 200 mil dólares (173 mil euros) em ajuda humanitária ao Irão, destinados a famílias de vítimas de um bombardeamento numa escola em Minab.

O adiamento da visita é bem recebido por ambos os lados, disse Brett Fetterly, do The Asia Group, notando que Washington enfrenta constrangimentos políticos e Pequim ganha tempo para perceber melhor as intenções de Trump.

Negociações comerciais bilaterais recentes em Paris produziram poucos resultados, com os dois países a manterem divergências no comércio, tecnologia e segurança económica. A comunidade empresarial norte-americana teme que não haja contexto e preparação adequados para acordos concretos.

A transferência de meios militares do Indo-Pacífico para o Médio Oriente levanta ainda receios no sudeste asiático de um desvio estratégico dos Estados Unidos.

"Quanto mais durar a guerra, maior a preocupação dos aliados asiáticos com a distração e limitações de recursos dos EUA", disse Zack Cooper, do American Enterprise Institute, citado pela AP.

O adiamento pode também atrasar vendas de armas a Taiwan. "A China beneficia enquanto os EUA se enredam no Médio Oriente", afirmou Cooper, acrescentando que Pequim pode simplesmente "deixar os EUA prejudicarem-se a si próprios".