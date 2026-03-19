Nova barragem de mísseis iranianos. Trabalhador estrangeiro morre nos arredores de Telavive

Reportagem

Nova barragem de mísseis iranianos. Trabalhador estrangeiro morre nos arredores de Telavive

Nova barragem de mísseis iranianos faz uma vítima mortal em Israel. O Irão ameaçou os Estados Unidos e Israel com a destruição das suas infraestruturas energéticas, após um ataque às suas próprias instalações que abastecem o vasto campo de gás de South Pars/North Dome.

Mariana Ribeiro Soares, Joana Raposo Santos, Inês Moreira Santos, Cristina Sambado, Carlos Santos Neves, Paulo Alexandre Amaral - RTP /

Emissão da RTP Notícias

Itai Ron - Reuters

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RTP /

Míssil iraniano faz uma vítima mortal em Israel

Um trabalhador estrangeiro morreu em Israel, segundo a Magen David Adom, equivalente israelita da Cruz Vermelha, após a queda de um míssil iraniano.

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A vítima foi encontrada "inconsciente e com ferimentos graves" a 20 quilómetros a nordeste de Telavive, numa área onde "estavam espalhados fragmentos de metal" que pertenceriam ao míssil e o óbito foi mais tarde declarado no local.

Pouco antes, as Forças Armadas de Israel disseram ter identificado mísseis disparados do Irão em direção ao país e que estavam a "intercetar a ameaça".

O exército israelita afirmou à agência EFE que a explosão foi causada por mísseis com ogiva de fragmentação, que disparam dezenas de submunições antes de atingirem o alvo, dificultando a interceção.

Na mesma altura, o Crescente Vermelho Palestiniano anunciou as primeiras mortes causadas por mísseis iranianos em território palestiniano no atual conflito do Médio Oriente.

Segundo a EuropaPress, trata-se de quatro mulheres palestinas que se encontravam num salão de beleza perto da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada.

A EFE refere três vítimas mortais confirmadas e 13 feridas no mesmo incidente, na sequência do qual o Crescente Vermelho Palestiniano criticou as dificuldades de acesso às vítimas devido aos controlos de estradas pelas forças israelitas.

c/ Lusa
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RTP /

Irão ameaça destruir infraestruturas energéticas dos EUA em caso de novo ataque

O Irão ameaçou os Estados Unidos e Israel com a destruição das suas infraestruturas energéticas, após um ataque às suas próprias instalações que abastecem o vasto campo de gás de South Pars/North Dome.

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"Advertimos mais uma vez que cometeram um grave erro ao atacar a infraestrutura energética da República Islâmica e que a resposta a este ataque já está em curso", anunciou a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), depois de vários locais de extração de gás e petróleo terem sido alvejados no Golfo Pérsico durante a noite.

"Se isto voltar a acontecer, os ataques à sua infraestrutura energética e à dos seus aliados não cessarão até que esta seja completamente destruída, e a nossa resposta será muito mais severa do que os ataques da noite passada", afirmou a fonte num comunicado divulgado pelas agências de notícias iranianas IRIB e Fars.
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Quatro mulheres palestinianas mortas após ataque com míssil na Cisjordânia

Pelo menos quatro mulheres palestinianas foram mortas após terem caído fragmentos de mísseis em Beit Awwa, perto de Hebron, na Cisjordânia, informou a Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano.

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O Crescente Vermelho Palestiniano reportou a morte de quatro pessoas, todas mulheres, depois de inicialmente ter reportado três mortes.

Estas são as primeiras mortes de palestinianos desde o início da guerra no Médio Oriente, que começou a 28 de fevereiro.

O Crescente Vermelho acrescentou que seis pessoas também ficaram feridas na zona de Beit Awa, perto de Hebron, no sul de Israel.

O exército israelita, que ocupa a Cisjordânia desde 1967, tinha afirmado anteriormente ter identificado "mísseis lançados do Irão", acrescentando que estava "a intervir para intercetar a ameaça".
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Lusa /

Cotação do Brent prossegue escalada e aproxima-se dos 108 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 3,83%, para os 107,38 dólares, pela situação no Médio Oriente.

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O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 2,96 dólares acima dos 103,42 com que encerrou as transações na terça-feira.

O Brent continuou a subir, chegando mesmo a superarmos 110 dólares, depois de o Irão ter acusado Israel e os EUA de terem atacado o campo de gás de Pars, considerado o maior do mundo, e prometido retaliar, fazendo o mesmo a refinarias e outros campos na região.

"Este tipo de ações agressivas não representa qualquer benefício para o inimigo sionista norte-americano nem para os seus aliados; pelo contrário, só agravam a situação e podem desencadear consequências incontroláveis que vão afetar todo o mundo", disse o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, nas redes sociais.

Horas depois, o Irão atacou a refinaria de Ras Lafan, o principal local de produção de gás líquido no Qatar, já confirmado pela QatarEnergy, bem como um depósito de combustível para avião em Riade, na Arábia Saudita.

Segundo o analista Fawad Razaqzada, da Forex, o avanço da cotação em direção aos 108 dólares, dissipou a calma que parecia reinar no início da semana e os investidores abandonaram as expectativas de uma redução do nível do conflito, para passarem a conviver com a persistência das interrupções no fornecimento de petróleo em vez de desaparecerem.

"Existia alguma esperança de que as tensões diminuíssem, sobretudo depois de os comentários de Trump o terem insinuado. Mas a narrativa voltou a mudar e os investidores agora reagem notícia a notícia. As ações caem quando o petróleo sobe, recuperam quando a tensão alivia, e assim sucessivamente", comentou.

 

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RTP /

Kuwait detém 10 membros do Hezbollah por suspeita de plano "terrorista"

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O Kuwait deteve na quarta-feira dez pessoas ligadas ao movimento pró-Irão Hezbollah, acusadas de planear ataques a infraestruturas vitais, anunciou o Ministério do Interior.

As autoridades "frustraram com sucesso um plano terrorista contra instalações vitais", informou o ministério, especificando que "dez cidadãos, membros de um grupo terrorista afiliado na organização terrorista Hezbollah, banida, foram detidos".
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"Persona non grata"
RTP /

Catar ordena expulsão de dois diplomatas iranianos após ataque a instalação de gás

O Catar ordenou a expulsão de dois diplomatas iranianos e dos seus funcionários do país, após um ataque à sua maior instalação de gás, atribuído a Teerão.

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"Os dois associados da embaixada, militares e de segurança, bem como os funcionários que trabalham nos seus escritórios, são declarados persona non grata e deverão abandonar o país no prazo de 24 horas", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar num comunicado divulgado nas redes sociais.

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RTP /

Seleção feminina do Irão. Cinco jogadoras desistem do asilo e regressam ao país

A antiga selecionadora de futebol do Irão disse que as jogadoras regressaram ao país com medo de represálias. A portuguesa Helena Costa revelou que mantém contacto com as suas antigas futebolistas.

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RTP /

Israel diz estar a realizar ataques no norte do Irão pela primeira vez desde o início da guerra

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram ter realizado ataques aéreos no norte do Irão, depois de as autoridades israelitas terem afirmado que a Força Aérea israelita estava a atacar navios da Marinha iraniana na cidade portuária de Bandar Anzali, na costa do Mar Cáspio.

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Os militares afirmam que os ataques foram realizados pela Força Aérea israelita, com base em informações fornecidas pela Divisão de Inteligência Naval e pela Direção de Inteligência Militar.

Esta é a primeira vez, na atual guerra, que as FDI realizam ataques no norte do Irão, segundo os militares.
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RTP /

Míssil iraniano atinge prédio em Telavive e faz vários feridos

O Irão voltou a atacar Israel. Um míssil atingiu um prédio em Telavive muito perto do local onde se encontravam os enviados especiais da RTP, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.

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RTP /

Arábia Saudita intercetou cinco drones que se aproximavam de complexo energético

O Ministério da Defesa saudita informou, na sua conta oficial do Twitter, a "interceção e destruição de cinco drones que tentavam aproximar-se de uma das instalações energéticas da região leste".

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RTP /

Israel eliminou responsável iraniano dos Serviços Secretos

O Irão acusou os Estados Unidos e Israel de atacarem a maior reserva de gás natural no mundo. Telavive anunciou ter morto o responsável iraniano pelos serviços secretos.

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RTP /

Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos ativadas contra nova ameaça iraniana

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos anunciaram que as suas defesas aéreas foram novamente ativadas para intercetar mísseis, após ameaças do Irão de atacar infraestruturas energéticas no Golfo em retaliação pelos ataques aéreos israelitas e norte-americanos.

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"As defesas aéreas estão a operar contra ameaças de mísseis e drones vindos do Irão", informou o Ministério da Defesa, acrescentando que "os sons ouvidos são o resultado da interceção de mísseis e drones".
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Até 27 de março
RTP /

Regulador da aviação da UE estende alerta para companhias aéreas evitarem espaço aéreo do Golfo

A Autoridade Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) estendeu esta quarta-feira o seu alerta para que as companhias aéreas evitem o espaço aéreo do Irão, Israel e vários países do Golfo devido ao aumento da atividade militar, de acordo com um boletim atualizado sobre zonas de conflito.

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O alerta é válido até 27 de março.
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RTP /

Israel garante que a "série de assassinatos" de autoridades iranianas "não vai parar"

O exército israelita disse esta quarta-feira que a "série de assassinatos" de autoridades iranianas "não vai parar", alegando ter morto várias figuras-chave na estrutura de poder do Irão.

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"Nas últimas 24 horas, continuámos a caça e a eliminação de altos funcionários do regime, assassinos responsáveis ​​por inúmeras operações terroristas", disse Effie Defrin, porta-voz do exército israelita, num comunicado transmitido na televisão. 

"Continuaremos a caçar todos os altos funcionários do regime. A onda de assassinatos não vai parar", rematou.
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"Danos consideráveis"
RTP /

Catar fala em "ameaça direta" à segurança nacional após ataque a instalação de gás

O Catar diz que o ataque iraniano à principal instalação de gás do país, que danificou o local após um incêndio, constitui "uma ameaça direta à sua segurança nacional".

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"O Catar expressa a sua forte condenação e repúdio pelo brutal ataque iraniano à zona industrial de Ras Laffan", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado, condenando uma "escalada perigosa, uma violação flagrante da sua soberania e uma ameaça direta à sua segurança nacional".

Um ataque iraniano esta quarta-feira causou um incêndio que resultou em danos "consideráveis" na principal instalação de gás do Catar, Ras Laffan, anunciaram fontes oficiais do país do Golfo. Entretanto, as autoridades do Catar anunciaram que o incêndio está controlado.

O Irão tinha ameaçado atacar a infraestrutura energética do Golfo em retaliação pelos ataques israelitas e americanos contra as suas próprias instalações.

O Ministério do Interior do Catar afirmou que a defesa civil estava a "controlar um incêndio na zona de Ras Laffan" após um ataque "iraniano", que, segundo um comunicado da empresa estatal de energia Qatar Energy, causou danos "consideráveis".
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RTP /

Presidente iraniano alerta para "consequências incontroláveis" dos ataques às infraestruturas energéticas

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, condenou os ataques de Israel e dos EUA às infraestruturas energéticas do país e alertou que que tais ataques "poderão ter consequências incontroláveis".

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“Condeno veementemente o ataque à infraestrutura energética do Irão. Tais ctos agressivos não trarão qualquer benefício ao inimigo sionista-americano e aos seus apoiantes. Isto complicará a situação e poderá ter consequências incontroláveis, cujo alcance poderá atingir o mundo inteiro”, escreveu Pezeshkian numa mensagem partilhada no X.

Israel e os EUA lançaram um ataque contra uma importante instalação de gás iraniana no Golfo Pérsico que abastece o enorme campo de gás de South Pars/North Dome, partilhado com o Catar.

Em retaliação, Teerão anunciou que iria atacar instalações energéticas no Golfo e já atacou a principal instalação de gás no Catar. 
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Perto de refinaria
RTP /

Ataque iraniano provoca incêndio no Catar

O Ministério do Interior do Catar informou esta quarta-feira que as equipas da Defesa Civil estão a combater um incêndio na zona de Ras Laffan - onde se encontra a maior instalação de produção de Gás Natural Liquefeito do mundo - após um ataque iraniano.

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O Irão tinha emitido um alerta de evacuação para várias instalações petrolíferas na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, incluindo a refinaria de Ras Laffan, afirmando que seriam alvos de ataques "nas próximas horas".
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Lusa /

Reserva Federal dos EUA mantém taxas de juro entre 3,5% e 3,75%

A Reserva Federal dos EUA (Fed) decidiu hoje manter as taxas de juro entre 3,5% e 3,75%, e destacou o impacto incerto da guerra no Médio Oriente na economia.

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"O Comité está firmemente empenhado em apoiar o pleno emprego e em fazer com que a inflação regresse ao seu objetivo de 2%", avançou o banco central em comunicado.

"As implicações dos acontecimentos no Médio Oriente para a economia norte-americana são incertas", reconheceu a Reserva Federal.

O banco central estimou que os EUA não terão aumentos significativos em matéria de inflação este ano, sendo que deverá situar-se nos 2,7% no final de 2026, de acordo com a mediana das projeções.

 

 

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RTP /

Arábia Saudita interceta drone que se aproximava de instalações de gás

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O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou ter intercetado e destruído um drone que tentava aproximar-se de uma das instalações de gás na província Oriental, segundo um porta-voz. Não foram reportados danos.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou também que as suas defesas aéreas intercetaram com sucesso quatro mísseis balísticos lançados em direção a Riade.

Os detritos caíram em vários pontos da capital devido às interceções, afirmou o ministério num breve comunicado divulgado no X.

Entretanto, a AFP avança que uma segunda série de explosões foi ouvida em Riade.
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RTP /

Governo vai aprovar "garantias de fornecimento mínimo, mesmo em caso de incumprimento"

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Filipe Sousa, do JPP, lembrou no debate quinzenal as “muitas famílias esmagadas pelo custo de vida” e que veem com preocupação os conflitos mundiais, destacando ainda as “assimetrias regionais”.

Luís Montenegro respondeu que amanhã serão tomadas medidas de proteção dos “consumidores mais vulneráveis”, nomeadamente “garantias de fornecimento mínimo, mesmo em caso de incumprimento de pagamento”.

A medida “vai abranger precisamente aqueles que estão no limiar maior de pobreza”, acrescentou.
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RTP /

Primeiro-ministro diz ainda não haver oscilação que justifique medidas para limitação dos juros

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Inês Sousa Real, do PAN, frisou que enquanto os bolsos de Donald Trump ficam mais cheios, “os bolsos dos portugueses estão esvaziados” devido à guerra no Médio Oriente.

A deputada defendeu que, para aliviar os esforços da população, devem também ser tomadas medidas para a habitação. Propôs, nomeadamente, repor medidas que limitem a escalada dos juros por parte da banca.

O primeiro-ministro replicou que “não houve ainda uma oscilação nas taxas” que justifiquem essas medidas.

“Não devemos neste momento estar a antecipar uma possibilidade que não sabemos ainda se se vai colocar ou não. Isto não significa diminuir a nossa compreensão com os que estão preocupados com a evolução desta questão”, declarou.
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RTP /

"Utilização da base das Lajes tem cumprido os pressupostos"

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O deputado bloquista Fabian Figueiredo começou a intervenção no debate quinzenal dizendo que “hoje o mundo tem um novo rei louco: Donald Trump ameaça aliados, aplica tarifas como castigo, espalha o caos, e o senhor primeiro-ministro aplaude. Disponibiliza-lhe a base das Lajes e chama a isso política externa”.

“A conta, infelizmente, não fica só para quem aplaude. Chega a todos os portugueses na conta do combustível, na energia, na prestação da casa, na fatura do supermercado”, vincou.

O Bloco de Esquerda pediu que o Governo “retire, de uma vez por todas, Portugal da rota da guerra, como fez Espanha, Irlanda, Bélgica ou Áustria” e que o Executivo “regule os preços dos combustíveis e da energia para todos os portugueses”.

“Vai ter a coragem de estar ao lado dos portugueses com propostas e medidas robustas ou vai insistir em estar ao lado de quem lhes aplica uma taxa de guerra injusta nas contas do dia-a-dia?”, perguntou ao primeiro-ministro.

Luís Montenegro reiterou que “Portugal não acompanhou, não subscreveu, não participou no espoletar desta operação, o que não significa que não tenha assumido as suas responsabilidades em momento posterior relativamente à utilização de uma base militar ao abrigo do acordo que tem com um aliado”, os EUA.

O chefe de Governo aproveitou para transmitir que “a utilização da base das Lajes tem exatamente cumprido os pressupostos subjacentes à autorização formulada por parte da República portuguesa”.

“Não há nenhuma razão para poder duvidar que a utilização está a extravasar os condicionalismos que foram nessa ocasião transmitidos aos EUA”, insistiu.

Luís Montenegro disse ainda que “Portugal não fica atrás de nenhum dos seus parceiros europeus no que diz respeito à abordagem do direito internacional e se calhar fica à frente de muitos do ponto de vista da coerência dos seus posicionamentos”.
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RTP /

Hezbollah condena "assassinato cobarde" de Larijani

O grupo pró-Irão Hezbollah condenou o "assassinato cobarde" do chefe da segurança nacional do Irão, Ali Larijani, um dos principais líderes do país, morto num ataque reivindicado por Israel.

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"Condenamos este assassinato cobarde e a contínua agressão israelo-americana (...). O assassinato de líderes não quebrará a vontade da República Islâmica", afirmou o grupo libanês Hezbollah em comunicado.

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RTP /

AIEA confirma que estrutura a 350 metros do reator da central nuclear de Bushehr foi atingida

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) confirmou esta quarta-feira que uma estrutura a 350 metros do reator da central nuclear de Bushehr, no Irão, foi atingida e destruída.

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Não houve danos no reator em si nem feridos entre os funcionários, garantiu o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi.

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RTP /

PCP quer regular preços dos combustíveis, gás e alimentos

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Ainda no debate quinzenal, Paulo Raimundo (PCP) quis saber se “é desta vez que vamos regular os preços dos combustíveis, do gás, dos alimentos e também dos custos do crédito”, assim como “beliscar os lucros das grandes empresas”.
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RTP /

Governo está a preparar "outras medidas que possam vir a ser necessárias"

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No debate quinzenal, o deputado Rui Tavares lembrou que “o PS chegou tarde à inflação de Putin” e defendeu que “o PSD não deve chegar tarde à inflação de Trump”.

“Acima de tudo, deve ter medidas que sejam claras, transparentes” e que “aliviem os custos de vida das famílias portuguesas”, apelou.

O Livre propõe limitar as margens de lucro das petrolíferas, criar um passe multimodal verde nacional para ajudar os portugueses a usarem mais transportes públicos e a gastarem menos combustível, assim como devolver o IVA dos bens essenciais.

Luís Montenegro respondeu que o Governo está “a fazer um trabalho de preparação de outras medidas que possam vir a ser necessárias”.

“Não vou aqui revelá-las porque, evidentemente, isso só fará sentido se as circunstâncias o exigirem”, explicou. “Neste momento, entendemos que as medidas que tomámos são as que se adequam”.
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Líder Supremo do Irão diz que "assassinos criminosos" vão "pagar em breve" pela morte de Larijani

Mojtaba Khamenei, o novo Líder Supremo do Irão, emitiu uma declaração pública quase 24 horas depois de o seu governo ter confirmado o assassinato do principal responsável de segurança do Irão, Ali Larijani.

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Num comunicado divulgado pela agência de notícias semi-oficial iraniana Tasnim, Khamenei disse ter recebido a notícia da morte de Larijani com “profundo pesar”, descrevendo-o como “um homem inteligente e empenhado” e uma figura proeminente na política iraniana.

“O assassinato de uma figura como esta atesta, sem dúvida, a sua importância e o ódio que os inimigos do Islão nutrem por ele”, disse o Líder Supremo.

“Os anti-islamistas devem saber que derramar este sangue aos pés da árvore do sistema islâmico apenas o fortalece e, claro, todo o sangue derramado tem um preço que os assassinos criminosos de mártires em breve terão de pagar", alertou.

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RTP /

Carneiro desafia Governo a reduzir em 10% o custo do gás

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Na sua intervenção no debate quinzenal, o secretário-geral do PS quis vincar que está de acordo com a posição do Governo, anunciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre a não participação de Portugal nas operações previstas para o Estreito de Ormuz.

No entanto, José Luís Carneiro quis vincar que as medidas que o Governo adotou para o imposto sobre produtos petrolíferos “não cobrem o aumento dos combustíveis” em resultado da guerra no Médio Oriente.

O socialista vincou que o apoio para o gás de botija apenas servirá 105 mil famílias, quando há “dois milhões e meios de famílias que são afetadas pelos custos com o gás”.

“Está ou não está disponível para apoiar o conjunto das famílias com uma redução de pelo menos dez por cento sobre o custo com o gás?”, perguntou ao primeiro-ministro.

Luís Montenegro respondeu que tem de se fazer uma avaliação ponderada da crise, lembrando que “não sabemos quanto tempo vai durar esta crise e qual vai ser a magnitude que ela vai trazer”.

“Sem equilíbrio financeiro, aumenta o juro da República, aumenta a incapacidade de irmos aos mercados, o custo de irmos aos mercados e, portanto, a disponibilidade reduz-se substancialmente”, frisou o chefe de Governo.
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Lusa /

Petróleo Brent sobe 6% para cerca de 110 dólares e WTI 3% para 98 dólares

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, subiu 6% hoje para cerca de 110 dólares por barril, na sequência da denúncia do Irão de ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel.

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Pelas 15:15 (hora de Lisboa), o Brent subia 6% para cerca de 110 dólares, enquanto o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subiu quase 3%, ultrapassando os 98 dólares por barril.

O Irão ameaçou uma "guerra económica total" depois de os EUA e Israel terem lançado ataques contra o campo de gás de South Pars, o que terá provocado incêndios em vários pontos das instalações na região costeira de Asaluyé, segundo informações dos meios de comunicação iranianos.

A Agência Internacional de Energia (AIE) decidiu na semana passada libertar 400 milhões de barris de reservas estratégicas, a maior quantidade da história, para reduzir os preços do petróleo no mercado.

Os preços do petróleo mantêm, desde o início da ofensiva no Médio Oriente, um comportamento muito volátil: o Brent atingiu os 119 dólares na semana passada, um preço que contrasta com os 72 dólares por barril registados antes dos bombardeamentos sobre o Irão, que provocaram a quase paralisação do tráfego marítimo na rota petrolífera do Estreito de Ormuz.

O Estreito de Ormuz é um enclave estratégico por onde circulava cerca de um quinto do comércio marítimo mundial de petróleo, bem como um volume significativo de gás natural liquefeito e fertilizantes.

Os navios deixaram de transitar pelas suas águas devido às ameaças de bombardeamentos do país, que causaram danos a mais de uma dezena de embarcações até ao momento.

A duração do conflito e os elevados preços da energia poderão fazer subir os preços e provocar consequências nas economias mundiais, numa semana em que os mercados também estão atentos às decisões da Reserva Federal dos EUA (Fed) e do Banco Central Europeu, que anunciarão os seus próximos passos em matéria monetária, embora sem alterações previstas por enquanto.

Por sua vez, o Conselho da Organização Marítima Internacional (OMI) realizará hoje e na quinta-feira uma sessão "extraordinária" para abordar as repercussões que o bloqueio no Estreito de Ormuz e a instabilidade na região, devido aos ataques do Irão contra os países do Golfo em resposta à ofensiva dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano, têm para o transporte marítimo.

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RTP /

Número de mortos no Líbano sobe para 968

Os ataques aéreos israelitas no Líbano mataram 968 pessoas, incluindo 116 crianças, desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, anunciou o Ministério da Saúde esta quarta-feira.

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O número oficial de mortos anteriormente divulgado era de 912. Entre os mortos estão também 77 mulheres e 40 profissionais de saúde, segundo o ministério, que registou ainda 2.432 feridos.
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Serviços de informação dos EUA concluem que o Irão não reiniciou o seu programa de enriquecimento nuclear

Os serviços de informação norte-americanos concluíram esta quarta-feira que o Irão não tentou reiniciar as suas atividades de enriquecimento nuclear, destruídas nos ataques conjuntos dos EUA e Israel em junho de 2025, contradizendo os objetivos declarados de Donald Trump para a guerra em curso contra Teerão.

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"Após a Operação Martelo da Meia-Noite, o programa de enriquecimento nuclear do Irão foi aniquilado. Desde então, não foram feitos esforços para tentar restaurar as suas capacidades de enriquecimento", disse a Diretora da Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, numa declaração escrita enviada a uma comissão do Senado, que, no entanto, não mencionou na sua declaração.

"As entradas das instalações subterrâneas que foram bombardeadas foram cobertas com terra e seladas com cimento", acrescentou.

Em junho, os Estados Unidos juntaram-se a Israel no bombardeamento de instalações militares iranianas e do seu programa nuclear, tendo Donald Trump afirmado na altura que o programa tinha sido "aniquilado".
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Chega acusa Governo de "lucrar milhões" com a guerra

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No debate quinzenal desta quarta-feira, André Ventura destacou a “brutalidade” na subida dos preços do gasóleo e gasolina, assim como no cabaz alimentar, lembrando que “Portugal é o 11.º país da Europa onde o gasóleo mais aumentou”.

O presidente do Chega acusou o Estado de “lucrar milhões” com a guerra no Médio Oriente graças a esta subida dos preços dos combustíveis e perguntou ao primeiro-ministro se está disponível a avançar com o IVA Zero no cabaz alimentar e a suspender a taxa de carbono.

“Não faz sentido nenhum, num momento em que as pessoas pagam uma brutalidade de impostos sobre os combustíveis, estar a pagar uma taxa de carbono porque Bruxelas quer”, defendeu.

Luís Montenegro respondeu que André Ventura “espalha mentiras nas redes sociais”, já que chegou a escrever que “era escandaloso” que Portugal fosse o primeiro país da Europa com maior aumento dos preços dos combustíveis e agora, no debate, referiu que seria o 11.º.

Relativamente ao mecanismo extraordinário para o gasóleo profissional, o primeiro-ministro avançou que o Governo vai integrar “as associações humanitárias de bombeiros como podendo usufruir deste desconto adicional”.

“É inaplicável a acusação de que o Governo está a ganhar ou a arrecadar mais receita fiscal em função do aumento. É precisamente o contrário. O ISP tem um valor fixo”, explicou ainda o primeiro-ministro.

Montenegro afirmou ainda que "neste momento não há nenhuma razão" para "alterarmos o funcionamento da taxa de carbono".
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Aeroporto israelita Ben Gurion atingido por destroços de míssil iraniano

O aeroporto Ben Gurion foi atingido por "destroços" de um míssil iraniano, anunciou o exército israelita.

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Três aviões privados que aterraram no aeroporto Ben Gurion, perto de Telavive, sofreram danos "graves" depois de terem sido atingidos por destroços de um míssil iraniano, informou a Autoridade Aeroportuária de Israel esta quarta-feira.
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Governo vai aumentar comparticipação para 25 euros na botija de gás solidária

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No arranque do debate quinzenal desta quarta-feira, o primeiro-ministro anunciou que o Governo decidiu “aumentar a comparticipação para 25 euros na botija de gás solidária para os próximos três meses”.

O Executivo decidiu ainda introduzir “um mecanismo extraordinário para o gasóleo profissional para as empresas de passageiros e mercadorias que corresponderá a um desconto adicional sob forma de reembolso de dez cêntimos por litro”.
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Trump flexibiliza leis e sanções para aumentar oferta petrolífera

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu hoje por 60 dias legislação de transporte de produtos petrolíferos e flexibilizou sanções à Venezuela, para aumentar a oferta global e conter a subida de preços.

A Casa Branca (presidência) informou que a decisão de Donald Trump visa mitigar "interrupções de curto prazo no mercado petrolífero", numa altura em que o conflito no Médio Oriente e o bloqueio do Estreito de Ormuz estão a pressionar os preços.

A suspensão temporária da chamada "Lei Jones" permitirá o transporte de combustível entre portos dos Estados Unidos em navios não norte-americanos, alterando uma regra em vigor desde a década de 1920 e frequentemente apontada como fator de encarecimento dos combustíveis.

Em paralelo, o Departamento do Tesouro norte-americano (equivalente ao Ministério das Finanças) autorizou, com limitações, a retoma de transações com a petrolífera estatal venezuelana PDVSA, permitindo a venda de petróleo a empresas norte-americanas e nos mercados globais.

A medida representa uma mudança significativa na política de Washington, que durante anos bloqueou o setor energético venezuelano através de sanções.

Lusa
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Aliados da NATO discutem a "melhor forma" de reabrir o Estreito de Ormuz

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Os aliados da NATO estão em discussões para encontrar a melhor forma de reabrir o Estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica bloqueada pelo Irão após ataques conjuntos entre os EUA e Israel, assegurou esta quarta-feira o secretário-geral da organização.

"Todos concordamos, claro, que o estreito precisa de ser reaberto. E o que sei é que os aliados estão a trabalhar em conjunto e a discutir como proceder, a melhor forma de alcançar este objetivo", disse Mark Rutte, que estava no norte da Noruega para o exercício Cold Response.
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Presidente do Irão confirma a morte do ministro dos Serviços de Informações

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O presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, confirmou a morte do ministro dos Serviços de Informações do país, Esmail Khatib.

“O assassinato cobarde dos meus queridos colegas Esmail Khatib, Ali Larijani e Aziz Nasirzadeh, juntamente com alguns dos seus familiares e pessoal, deixou-nos de coração partido”, disse Pezeshkian numa publicação no X, mencionando o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão e o ministro da Defesa, que foram mortos em ataques israelitas anteriores.
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Centrais elétricas iraquianas ficaram sem gás iraniano

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As centrais elétricas do Iraque foram privadas do fornecimento de gás iraniano, que foi "completamente interrompido" na quarta-feira devido aos "desenvolvimentos na região", anunciou o Ministério da Eletricidade.

"O fornecimento de gás iraniano foi completamente interrompido há uma hora", disse o porta-voz do ministério, Ahmad Moussa, citado pela agência de notícias estatal INA.
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RTP /

UNICEF investiga acusações de contrabando em ajuda humanitária à Palestina

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A UNICEF anunciou hoje ter iniciado uma investigação interna depois de Israel decidir suspender a entrada de ajuda humanitária enviada pela agência da ONU do Egito para a Faixa de Gaza alegando uma tentativa de contrabando de tabaco.

A UNICEF “foi informada pelas autoridades israelitas de que foram encontradas embalagens de tabaco e nicotina num carregamento de ‘kits’ de higiene que estava a ser transportado para Gaza por uma transportadora comercial”, avançou a agência da ONU dedicada à defesa e promoção dos direitos das crianças, em comunicado.

A organização “iniciou imediatamente uma investigação interna completa sobre o assunto”, garantiu.

“Apesar das medidas preventivas que implementámos, as tentativas de contrabando destes artigos em carregamentos de organizações humanitárias acontecem ocasionalmente”, admitiu a agência, afirmando que mantém uma “política de tolerância zero” em relação ao contrabando.

As autoridades israelitas anunciaram na terça-feira que frustraram uma tentativa de contrabando de tabaco e nicotina na passagem de Kerem Shalom, entre Israel e a Faixa de Gaza, onde a ajuda humanitária proveniente do Egito é inspecionada e transportada para território palestiniano.

O COGAT, órgão do Ministério da Defesa responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinianos ocupados, anunciou então a suspensão dos envios de ajuda humanitária do Egito coordenados pela UNICEF.

Esta suspensão manter-se-á em vigor “até que a agência forneça as conclusões de uma investigação completa, bem como uma resposta oficial sobre o assunto”, acrescentou o COGAT.

Kerem Shalom é atualmente o único ponto de passagem da ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, onde a situação humanitária “continua desesperante”, segundo a ONU, mais de cinco meses depois de o cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas ter entrado em vigor, a 10 de outubro de 2025.
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RTP /

Irão anuncia detenções e afirma que EUA e Israel sofreram "derrotas"

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As autoridades iranianas anunciaram centenas de novas detenções em todo o país, bem como operações para combater o que descrevem como “traidores” alinhados com os interesses dos Estados Unidos e de Israel.

O Ministério dos Serviços de Informações afirmou em comunicado que 111 “células pró-monarquia” em 26 das 31 províncias do Irão foram impedidas, entre a noite de domingo e a madrugada de quarta-feira, de realizar atos de oposição ao regime teocrático do país, que derrubou a monarquia apoiada pelos EUA na Revolução Islâmica de 1979.

O Ministério alegou que foram também encontradas várias armas com os indivíduos detidos e reiterou o seu apelo para que a população denuncie qualquer atividade suspeita.

Enquanto o Irão impõe um bloqueio total da internet a mais de 92 milhões de pessoas pela terceira semana consecutiva, o Ministério informou que 21 pessoas foram detidas especificamente por enviarem vídeos para veículos de comunicação social “terroristas” fora do país. Acrescentou ainda que dois carregamentos contendo 350 terminais de internet por satélite Starlink foram confiscados durante a sua entrada clandestina no Irão.

O Ministério informou ainda que a agência de notícias estatal Fars afirmou que alguns dos dezenas de detidos na cidade de Karaj, perto de Teerão, "queimaram imagens e insultaram o líder supremo mártir", o ayatollah Ali Khamenei, que foi morto no início da guerra, a 28 de fevereiro.
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RTP /

Irão ameaça atacar instalações energéticas no Golfo Pérsico

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O Irão anunciou que vai atacar instalações energéticas no Golfo Pérsico após um ataque conjunto entre os Estados Unidos e Israel contra instalações que abastecem o enorme campo de gás de South Pars/North Dome, partilhado com o Catar.

"Planeamos atacar as infraestruturas de combustíveis, energia e gás" dos países de onde os ataques foram lançados, afirmou o Centro de Comando Conjunto, Khatam Al-Anbiya, em comunicado. Teerão acusa os países do Golfo de permitirem que as forças norte-americanas utilizem o seu território para o atacar.

A televisão estatal iraniana publicou uma lista de potenciais alvos, incluindo instalações de petróleo e gás na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, afirmando que "se tornaram alvos diretos e legítimos e serão alvejadas nas próximas horas".
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RTP /

Explosões sentidas em Telavive após alerta de míssil no centro de Israel

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Explosões, uma delas muito forte, foram ouvidas na quarta-feira em Telavive, depois de o exército ter anunciado a deteção de lançamentos de mísseis iranianos em direção ao centro de Israel, avançou um jornalista da AFP.

Os serviços de emergência não reportaram feridos. Imagens da AFP feitas em Ramat Gan, perto de Telavive, logo após as explosões, mostraram um grande contingente de equipas de emergência numa zona residencial.

O exército tinha anunciado pouco antes que "identificou mísseis disparados do Irão em direção ao território do Estado de Israel", acrescentando que as defesas aéreas tinham sido acionadas para os intercetar.
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RTP /

Ataques do Irão a Israel em retaliação pela morte de Larijani

Os ataques iranianos em Ramat Gan, local onde houve mortes israelitas esta madrugada, foram em retaliação pela morte do líder do Irão, Ali Larijani.

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Os bombardeamentos lançados pelo Irão atingiram várias localidades israelitas, danificaram duas estações de comboios e um dos mísseis atingiu um prédio residencial.

As forças iranianas utilizaram mísseis de fragmentação, que explodem e libertam fragmentos que atingem tudo o que estiver em redor.
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RTP /

Bombardeamento paquistanês faz centenas de mortos no Afeganistão

Pelo menos 400 pessoas morreram e 250 ficaram feridas num ataque aéreo do Paquistão ao Afeganistão.

Foto: Samiullah Popal - EPA

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RTP /

Catar condena ataque a instalações de gás natural

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O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Majed al-Ansari, afirmou que “o ataque israelita a instalações ligadas ao campo de South Pars, no Irão, uma extensão do campo de North Pars, no Catar, é uma medida perigosa e irresponsável no meio da atual escalada militar na região”.

“O ataque de infraestruturas energéticas representa uma ameaça à segurança energética global, bem como aos povos da região e ao seu ambiente”, alertou.

“Reiteramos, como já sublinhámos várias vezes, a necessidade de evitar ataques a instalações vitais. Apelamos a todas as partes para que exerçam moderação, respeitem o direito internacional e trabalhem para a desescalada de forma a preservar a segurança e a estabilidade da região”, concluiu al-Ansari.
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RTP /

AIEA desconhece o estado da nova instalação de enriquecimento iraniana em Isfahan

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A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) desconhece o estado da nova instalação de enriquecimento iraniana em Isfahan, localizada num complexo nuclear subterrâneo, disse o responsável da agência, Rafael Grossi, esta quarta-feira.

"É subterrânea, mas ainda não a visitámos", disse Grossi, que está em Washington para uma conferência e para conversar com responsáveis da administração Trump.

O Irão informou a agência de vigilância nuclear da ONU sobre a nova instalação em junho, e Grossi disse que os seus inspetores estiveram em Isfahan no final desse mês para a ver, mas tiveram de cancelar a visita quando o complexo nuclear foi atingido no início da guerra de 12 dias com Israel.

Grossi acrescentou que, como os inspetores tiveram de cancelar a visita, a agência não sabe "se é simplesmente um barracão vazio" ou se alberga bases de betão à espera da instalação de centrifugadoras — as máquinas que enriquecem urânio para centrais nucleares e armas nucleares — ou mesmo se já foram instaladas algumas centrifugadoras.

"Há muitas perguntas que só poderemos esclarecer quando pudermos regressar", realçou.
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RTP /

Rússia condena ataque perto da central nuclear iraniana de Bushehr

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O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros russo condenou esta quarta-feira um ataque ocorrido, terça-feira, perto da central nuclear iraniana de Bushehr, que, segundo Moscovo, estava a poucos metros de uma unidade de produção de energia.

O Ministério apelou ainda aos Estados Unidos e a Israel para que cessem os ataques às instalações nucleares da República Islâmica.

A Rússia construiu a central de Bushehr e auxilia o Irão na sua operação.
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Estocolmo convoca embaixador iraniano
RTP /

Cidadão sueco executado no Irão

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O Ministério sueco dos Negócios Estrangeiros convocou esta quarta-feira o embaixador iraniano para protestar contra a execução de um dos seus cidadãos no Irão.

"Esta convocatória decorreu hoje. O Ministério dos Negócios Estrangeiros condena veementemente a aplicação da pena de morte, bem como o julgamento injusto que a originou. A pena de morte é uma punição desumana, cruel e irreversível. A Suécia, tal como a restante União Europeia, condena a sua aplicação em todas as circunstâncias", afirmou o ministério em comunicado.
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RTP /

Trump quer "acabar com o que resta" do Irão

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O presidente norte-americano, Donald Trump, sugeriu que quer “acabar com” o que resta do “Estado terrorista iraniano” e instou os países que dependem do Estreito de Ormuz a assumirem a responsabilidade, criticando os aliados “inconscientes”.

Teerão fechou o Estreito de Ormuz a 1 de março, obrigando Trump a instar os aliados dos EUA, bem como a China, a ajudar a reabrir a via navegável estratégica.

Donald Trump publicou uma breve declaração na aplicação Truth Social, aparentemente refletindo sobre o que aconteceria ao Estreito de Ormuz se os EUA “acabassem com” o que restava do Irão. Sugeriu que isso faria com que os “aliados inconscientes”, presumivelmente da NATO, “se mexessem e depressa”.
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RTP /

Teerão confirma ataque a instalação de gás iraniana no Golfo

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O ataque lançado por Israel e pelos Estados Unidos atingiu uma importante instalação de gás iraniana no Golfo, provocando um incêndio. A informação foi confirmada pela televisão estatal iraniana.

"Há alguns instantes, partes das instalações de gás" da estratégica refinaria de South Pars, localizada na cidade portuária de Kangan, "foram atingidas por projéteis do inimigo israelo-americano", informou a emissora, citando o vice-governador da província de Bushehr, no sul do país.
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RTP /

Rússia alerta que crise no Médio Oriente ameaça segurança energética global

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A porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, afirmou esta quarta-feira que o conflito no Médio Oriente ameaça a segurança energética global.
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RTP /

Arábia Saudita vai receber ministros árabes e islâmicos para discutir guerra no Médio Oriente

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A Arábia Saudita vai acolher uma reunião consultiva de ministros dos Negócios Estrangeiros de vários países árabes e islâmicos em Riade, na quarta-feira, para discutir formas de apoiar a segurança e a estabilidade regional face à guerra com o Irão, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do reino.

Uma fonte diplomática turca afirmou separadamente que representantes do Azerbaijão, Bahrein, Egito, Jordânia, Kuwait, Paquistão, Catar, Síria, Turquia e Emirados Árabes Unidos participarão na reunião.

Há poucos sinais de desescalada quase três semanas após o início da guerra entre os Estados Unidos e Israel com o Irão, que envolveu a região e provocou uma interrupção sem precedentes no fornecimento global de energia.

O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, que pretende visitar outros países após Riade, irá enfatizar a necessidade de um fim negociado e pacífico para o conflito.

A Turquia, membro da NATO e vizinha do Irão, procurou mediar o conflito entre o Irão e os Estados Unidos antes do início da guerra.

O país condenou os ataques dos EUA e de Israel contra o Irão como uma violação do direito internacional e também criticou os ataques iranianos contra os países do Golfo como inaceitáveis.
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RTP /

Instalações da indústria petrolífera atacadas no sul do Irão

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Algumas instalações pertencentes à indústria petrolífera iraniana em South Pars e Asaluyeh foram atacadas esta quarta-feira, informou a agência de notícias semioficial Tasnim, acrescentando que a extensão dos danos ainda não era clara.

A Tasnim disse que as instalações petroquímicas em South Pars foram alvos dos ataques.
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RTP /

Emirados Árabes Unidos foram alvo de 13 mísseis e 27 drones

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O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos afirma ter lidado com 13 mísseis balísticos e 27 drones foram lançados hoje do Irão.

Acrescentou ainda que, desde o início dos ataques, o país já enfrentou 327 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.699 drones.
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RTP /

Seleção feminina de futebol do Irão atravessou a fronteira turco-iraniana

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A seleção feminina de futebol do Irão, cujas jogadoras tinham pedido asilo na Austrália, atravessou a fronteira turco-iraniana em Gürbulak (leste).

Entre elas estavam quatro jogadoras — incluindo a capitã da equipa, Zahra Ghanbari — e uma membro da equipa técnica que tinham retirado os seus pedidos de asilo e decidido regressar ao Irão.
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Sul do Líbano
RTP /

Israel anuncia ataques a travessias no rio Litani

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As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram que vão atacar as travessias do rio Litani, no sul do Líbano, esta tarde.

Num comunicado divulgado na X, o porta-voz das FDI, Avichai Adraee, afirmou que a medida se deve às "atividades do Hezbollah e à transferência de elementos terroristas para o sul do Líbano sob a proteção da população civil".

Disse ainda que os militares atacarão as travessias "para impedir a transferência de reforços e armas" e ordenou aos residentes que "continuem a deslocar-se para a zona a norte do rio Zahrani e evitem qualquer movimento para sul que possa colocar as suas vidas em risco".

Anteriormente, as FDI renovaram a ordem de evacuação para os residentes a sul do rio Zahrani, a cerca de 40 quilómetros da fronteira.
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Alerta ministro francês da Economia
RTP /

Europa e G7 devem "guardar munições" de petróleo

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O ministro da Economia francês, Roland Lescure, afirmou esta quarta-feira que a Europa e o G7 devem "guardar munições" nas suas reservas estratégicas de petróleo, face à guerra no Médio Oriente que, segundo ele, corre o risco de se prolongar.

Roland Lescure foi entrevistado pelo canal americano CNBC Europe sobre a possibilidade de uma perturbação de longa duração no transporte de hidrocarbonetos importados do Médio Oriente.

"O que temos de garantir é que nos preparamos para estes cenários. Estamos a acompanhá-los, a monitorizá-los e a assegurar que reagimos de forma adequada, nem demasiado depressa, nem com demasiada força, pois, como sabem, temos de guardar munições para fazer face a outros potenciais choques", respondeu.

Quanto à possibilidade de uma guerra que fosse "intensa, mas efémera", "esse cenário provavelmente já se esfumou", referiu o ministro.

Questionado sobre a possibilidade de uma nova utilização das reservas estratégicas, tal como decidido pelo G7 em 11 de março, Lescure respondeu que ainda não chegaram a esse ponto.

"Sabemos que a única forma de libertar o mercado do petróleo é garantir que o estreito de Ormuz deixe passar petróleo. Não se pode substituir os fluxos por reservas. Trata-se de uma medida pontual", sublinhou o ministro.

Roland Lescure garantiu ainda que não há falta de petróleo na Europa, nem na América do Norte, "mas a pressão que isto impôs levou o petróleo a rondar os 100 dólares (cerca de 86,70 euros por barril", constatou.
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RTP /

Ataque israelita a Beirute mata responsável de canal televisivo ligado ao Hezbollah

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O diretor de programação política da TV al-Manar, afiliada do Hezbollah, foi morto juntamente com a sua mulher num dos ataques israelitas que atingiram o centro de Beirute na quarta-feira, que provocou a morte de 12 pessoas, anunciou o canal.

O prédio onde Mohammed Cherri vivia com a família no bairro de Zokak al-Blatt foi atingido, informou a TV al-Manar em comunicado.

"Foi morto juntamente com a sua mulher, e os seus filhos e netos ficaram feridos", acrescentou o comunicado.

Mohammed Cherri, membro do conselho administrativo da al-Manar, apresentava programas políticos no canal afiliado do Hezbollah.
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RTP /

Quem é Esmail Khatib?

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Esmail Khatib foi nomeado Ministro dos Serviços de Informações do Irão pelo falecido ex-presidente Ebrahim Raisi, em 2021.

Estudou jurisprudência islâmica com diversos clérigos de alto nível, incluindo o falecido Líder Supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei.

Ocupou cargos importantes no Ministério dos Serviços de Informações e no Gabinete do Líder Supremo.

Em 2022, foi alvo de sanções por parte do Departamento do Tesouro dos EUA pelo seu papel como chefe do Ministério da Inteligência do Irão, por "envolvimento em atividades cibernéticas contra os Estados Unidos e os seus aliados".

Há relatos de que Khatib se juntou à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em 1980, logo após a Revolução Islâmica de 1979.
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Israel avança que "eliminou" ministro iraniano dos Serviços de Informação

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O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou na quarta-feira a "eliminação" de mais um responsável iraniano, o ministro dos Serviços de Informações, Esmail Khatib.

"O ministro iraniano dos Serviços de Informações, Khatib, também foi eliminado ontem à noite", declarou o ministro.

"Esmail Khatib chefiava o aparelho interno do regime responsável pelos assassinatos e repressão no Irão, bem como pela promoção de ameaças externas", segundo Katz, que alertou que a intensidade dos ataques israelitas no Irão está a aumentar.

“Neste dia, são esperadas surpresas significativas em todas as frentes, que irão intensificar a guerra que estamos a travar contra o Irão e o Hezbollah no Líbano”, disse Katz durante um encontro com oficiais militares, segundo os meios de comunicação israelitas.

Katz acrescentou que o governo israelita deu ordens aos militares a matar qualquer outro alto funcionário iraniano que fosse alvo, sem necessidade de aprovação adicional.

Teerão ainda não confirmou a morte de mais um responsável iraniano.
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Bushehr
RTP /

Central nuclear iraniana atingida por projétil sem danos graves

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O complexo da central nuclear iraniana de Bushehr, na costa do golfo Pérsico, foi atingida por um projétil, sem causar danos ou vítimas, declarou esta terça-feira a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

A agência da ONU, com sede em Viena, na Áustria, "foi informada pelo Irão de que um projétil atingiu as instalações da central nuclear de Bushehr na noite de terça-feira. Não foram registados danos na central nem feridos entre os funcionários".

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reiterou o apelo “para a máxima contenção durante o conflito para evitar o risco de um acidente nuclear”.

A central de Bushehr não tinha sido, até agora, alvo de ataques, ao contrário das centrais de enriquecimento de urânio de Natanz e Isfahan, onde a AIEA não detetou qualquer fuga radioativa.

A central de Bushehr, a única central nuclear em funcionamento no Irão, tem uma capacidade de geração de 1.000 megawatts, o que representa apenas uma fração das necessidades de eletricidade do país.
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RTP /

Inteligência iraniana detém espiões dos EUA e desmantela células pró-monarquia

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O Ministério dos Serviços de Informações do Irão afirma ter desmantelado dezenas de "células monárquicas" da oposição e detido quatro alegados espiões que trabalhavam para os EUA numa operação de segurança em todo o país, avançou a agência de notícias Tasnim.

O Ministério anunciou que 111 indivíduos foram identificados e detidos em 26 províncias durante a noite, acrescentando que um número "significativo" de armas foi apreendido.

"Além disso, quatro espiões do regime norte-americano e dos seus serviços paramilitares foram identificados e detidos nas províncias de Hamedan e do Azerbaijão Ocidental", acrescentou.

"Estes espiões traidores estavam a reportar ao inimigo a localização de quartéis-generais, equipamento e o posicionamento das forças de segurança".
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RTP /

Novo sistema de defesa aérea Patriot foi implementado pela NATO no sul da Turquia.

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A NATO está a implementar mais um sistema de defesa antimíssil Patriot dos EUA na província turca de Adana, no sul da Turquia, onde os militares dos Estados Unidos e de outros países estão destacados na Base Aérea de Incirlik, informou o Ministério turco da Defesa turco esta quarta-feira.

A Turquia, que possui o segundo maior exército da NATO e faz fronteira com o Irão, afirmou na semana passada que a aliança tinha implantado um sistema Patriot na sua província de Malatya, no sudeste do país, perto de uma base de radar da NATO, no âmbito das medidas para reforçar as defesas aéreas contra ameaças de mísseis decorrentes da guerra com o Irão.

Adana alberga a Base Aérea de Incirlik, onde estão destacados militares dos Estados Unidos, Catar, Espanha e Polónia, bem como tropas turcas.

"Para além das medidas nacionais tomadas para garantir a segurança do nosso espaço aéreo e dos nossos cidadãos, um outro sistema Patriot, encomendado pelo Comando Aéreo Aliado em Ramstein, na Alemanha, está a ser implementado em Adana, somando-se ao sistema Patriot espanhol já existente na cidade", afirmou o ministério numa conferência de imprensa semanal.

A Turquia, líder emergente na indústria global de defesa, não possui um sistema de defesa aérea próprio e completo, apesar dos esforços de desenvolvimento, e tem dependido das defesas aéreas da NATO, posicionadas no leste do Mar Mediterrâneo, para intercetar três mísseis que, segundo o país, foram disparados do Irão desde o início da guerra.
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Doze mortos e 41 feridos
RTP /

Ataques israelitas no coração de Beirute

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O exército israelita realizou repetidos ataques no centro de Beirute na quarta-feira, matando pelo menos doze pessoas e ferindo 41, segundo as autoridades. Os ataques atingiram também o leste e o sul do Líbano, onde uma ordem de evacuação provocou o pânico na região de Tiro.

Três bairros densamente povoados da capital foram alvejados, de acordo com as equipas da AFP. No distrito de Bachoura, alvo dos ataques após um alerta israelita, um edifício atingido não passa agora de um monte de escombros, e a rua está repleta de destroços.

O exército israelita também realizou ataques sem aviso prévio em dois bairros operários vizinhos.

Um desses ataques teve como alvo, novamente no distrito de Zokak al-Blatt, um edifício que alberga uma filial da empresa financeira Al-Qard Al-Hassan, ligada ao grupo pró-Irão Hezbollah, que já tinha sido alvo de um ataque na semana anterior.
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Antena 1 /

MNE iraniano quer novas regras em Ormuz e diz para o mundo se preparar para as consequências da guerra

Abbas Araghchi, ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros responsabiliza os Estados Unidos pela guerra e garante que o regime iraniano está firme e foi desenhado para resistir.

Foto: Pierre Albouy - Reuters

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Em entrevista ao canal Al Jazeera, Araghchi quer que as regras no Estreito de Ormuz mudem, após o fim do conflito, e refere que já houve países que contactaram o Irão para obter passagens seguras no canal marítimo.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros afasta a ameaça nuclear e diz que o desenvolvimento nesta área é para obter uma fonte de energia. Uma política energética que o novo líder desse seguir, sublinha.

Abbas Araghchi, já na rede social X, escreve que a guerra vai chegar a todos não interessa a riqueza, a fé ou a raça e as consequências desta guerra estão só a começar.
Oriana Barcelos - Antena 1

Declarações no dia em que o chefe iraniano da segurança Ali Larijani e o comandante da Basij vão a enterrar.
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"Trabalhava para o regime sionista"
RTP /

Homem condenado por espionagem executado no Irão

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Um homem condenado no Irão por espionagem foi executado esta quarta-feira, anunciaram as autoridades judiciais do país.

"A sentença de morte de um espião que trabalhava para o regime sionista, que forneceu imagens e informações sobre locais sensíveis do país a agentes da Mossad, foi executada esta manhã", noticiou o Mizan Online, um site ligado ao poder judicial iraniano.

Segundo o Mizan, o homem, Kourosh Keyvani, foi detido durante a guerra de 12 dias entre o Irão e Israel, em junho, período em que os Estados Unidos atacaram instalações nucleares iranianas.

Esta é a primeira execução anunciada pelo Irão desde o início da guerra contra Israel e os Estados Unidos, a 28 de fevereiro.
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RTP /

Novo ataque israelita sem aviso prévio atinge o centro de Beirute

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Um novo ataque aéreo israelita atingiu o bairro densamente povoado de Zoqaq al-Blat, no centro de Beirute, esta quarta-feira, informaram os meios de comunicação social estatais libaneses e a AFP TV.

Uma explosão foi ouvida em toda a capital, e a transmissão em direto da AFP TV mostrou colunas de fumo a subir da área, enquanto a guerra entre o Hezbollah e Israel continua.

Este é o segundo ataque contra este bairro operário desde a madrugada de quarta-feira, sem aviso prévio.
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RTP /

Arábia Saudita afirma ter intercetado dois drones que tinham como alvo o bairro diplomático de Riade

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A Arábia Saudita afirmou esta quarta-feira ter intercetado dois drones que tinham como alvo o bairro diplomático da capital, enquanto o Irão continuava os seus ataques de retaliação contra os seus vizinhos do Golfo.

Dois drones foram abatidos quando tentavam "aproximar-se do distrito das embaixadas" em Riade, afirmou o Ministério da Defesa na agência X.

As autoridades tinham anteriormente relatado a interceção de vários drones na Província Oriental, bem como de um míssil balístico perto da Base Aérea de Príncipe Sultan, a sudeste de Riade.
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Líbano
RTP /

Ataque aéreo israelita atinge carro em Sidon

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Um ataque aéreo israelita atingiu um carro na manhã desta quarta-feira no centro de Sidon, a principal cidade do sul do Líbano, info