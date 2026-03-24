China pede abordagem às "causas profundas" do conflito em reunião com Reino Unido

Wang sublinhou que o prolongamento da guerra apenas agravará os danos e as consequências, defendendo o regresso a uma solução política através do diálogo e da negociação, segundo um comunicado da diplomacia chinesa.

O conflito opõe o Irão aos Estados Unidos e a Israel desde o final de fevereiro, quando Washington e Telavive lançaram ataques contra território iraniano, aos quais Teerão respondeu com ofensivas contra vários países do Golfo e posições associadas aos Estados Unidos na região.

O estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, foi bloqueado pelo Irão em resposta à ofensiva.

Também na segunda-feira, o enviado especial chinês para o Médio Oriente, Zhai Jun, alertou para "consequências insuportáveis para todas as partes" caso o encerramento desta rota se prolongue.

Wang considerou que a visita do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, à China em janeiro foi "bem-sucedida" e "histórica", tendo recebido avaliações positivas de vários setores e da opinião pública internacional.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, este facto demonstra que o desenvolvimento de uma parceria estratégica abrangente, estável e de longo prazo entre a China e o Reino Unido é "inevitável" e corresponde à vontade dos povos.

Wang acrescentou que, se ambas as partes avançarem na mesma direção, poderão alcançar benefícios mútuos, devendo implementar consensos, reforçar os intercâmbios e aprofundar a cooperação para promover relações bilaterais estáveis.

Powell afirmou que Londres está disponível para trabalhar com Pequim na implementação dos resultados da visita de Starmer, reforçar a comunicação e a cooperação e desenvolver uma parceria estratégica abrangente, estável e duradoura.