China permite múltiplas entradas em Macau a residentes de Zhuhai a partir de 2025

A partir de 01 de janeiro, os residentes permanentes em Zhuhai poderão solicitar autorizações de entradas múltiplas em Macau, indicou a Administração de Saídas e Entradas da China, num comunicado citado pela Xinhua.

As autorizações permitem visitas ilimitadas à cidade durante um ano, com um limite máximo de sete dias para cada estada, acrescentou.

Situada na província de Guangdong, Zhuhai é a cidade do continente chinês que faz fronteira com Macau.

Também a partir da mesma data, os residentes permanentes e os titulares de autorizações de residência na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin vão poder requerer autorizações de entradas múltiplas em Macau, sob as mesmas condições.

A medida visa aumentar a mobilidade e promover maior integração na Área da Grande Baía, uma metrópole mundial, construída a partir de Hong Kong, Macau e nove cidades de Guangdong, através da criação de um mercado único e da crescente conectividade entre as vias rodoviárias, ferroviárias e marítimas.

As autoridades chinesas anunciaram anteriormente a mesma política para agilizar as deslocações entre a cidade de Shenzhen e a região de Hong Kong.

Os residentes permanentes e os titulares de autorizações de residência em Shenzhen, no sudeste do continente chinês, podem desde o início de dezembro solicitar autorizações de entradas múltiplas na cidade vizinha, que, à semelhança de Macau, beneficia do estatuto de região administrativa especial.

As autorizações permitem igualmente visitas ilimitadas à cidade durante um ano, com um limite máximo de sete dias para cada estada.

Em outubro, Hong Kong e Macau registaram mais de 3,13 milhões e 2,26 milhões de entradas de turistas oriundos da China continental, um aumento de 16,2% e 16,1% em relação ao período homólogo, respetivamente.

No dia 20 deste mês celebram-se 25 anos do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), na sequência da transição da administração de Portugal para a China. Hong Kong, que era uma colónia britânica, foi devolvida à China em 1997.

Ambas as regiões foram devolvidas à China sob um acordo que garantiu aos territórios 50 anos de autonomia, a nível executivo, legislativo e judicial, ao abrigo do princípio "um país, dois sistemas".

Guangdong é a província chinesa que mais exporta e a primeira a beneficiar das reformas económicas adotadas pelo país no final da década de 1970, integrando três das seis Zonas Económicas Especiais da China - Shenzhen, Shantou e Zhuhai.

O produto interno bruto da Área da Grande Baía, cuja população é de cerca de 70 milhões de habitantes, aproxima-se dos 1,5 biliões de dólares (mais de 1,4 biliões de euros), maior do que as economias da Austrália, Indonésia e México, países que integram o G20.