China pode invadir Taiwan nos próximos seis anos, alerta Almirante dos EUA

De forma a concretizar essa ambição, o Almirante não tem dúvidas que "Taiwan faz parte" do plano.Apesar de, desde 1979, num comunicado conjunto assinado com a China, os EUA terem reconhecido a soberania de Pequim sobre Taiwan, os norte-americanos continuam a ser um forte aliado deste território como primeiro fornecedor de armas.

A China considera Taiwan uma província e ameaça retomá-la à força em caso de proclamação formal da independência ou intervenção estrangeira.

Desde que assumiu o controlo de Honk Kong, Pequim virou a bússola também para Taiwan, com várias demonstrações de força ao tentar impedir, por exemplo, a navegação no estreito de Taiwan, que separa os dois territórios.





O almirante Davidson alertou o Senado de que a China tem ambições territoriais no Mar da China Meridional, no Mar da China Oriental, representado também uma ameaça à ilha americana de Guam, no Pacífico. "Guam é um alvo hoje", disse, recordando que os militares chineses divulgaram um vídeo no ano passado que mostrava pilotos chineses a atacar uma base militar na ilha.