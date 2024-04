China prepara lançamento da nave espacial tripulada

A tripulação Shenzhou-18 vai ser composta pelos astronautas chineses Ye Guangfu, designado comandante da missão, Li Cong e Li Guangsu, disse hoje a AEMT, em conferência de imprensa.

Os astronautas planeiam realizar "duas a três atividades extra-veiculares e seis saídas de carga durante a sua estadia de seis meses em órbita", revelou a agência.

Para além da missão tripulada, a Shenzhou-18 vai transportar equipamento experimental e amostras relacionadas para levar a cabo o primeiro projeto nacional de investigação ecológica aquática em órbita, segundo a agência.

O projeto, centrado no peixe-zebra e na planta erva-do-peixe-dourado ('Ceratophyllum demersum'), visa estabelecer um ecossistema aquático estável e circulante no espaço, de acordo com a AEMT.

No mesmo anúncio, a agência informou que a China está a finalizar a seleção do quarto grupo de "taikonautas" (como são conhecidos os astronautas chineses), que serão responsáveis pelas próximas tarefas na estação espacial chinesa, denominada Tiangong ("Palácio Celestial", em mandarim), e posteriormente pela realização de missões de aterragem lunar no satélite da Terra.

A agência espacial chinesa disse também que vai acelerar a investigação e encorajar a participação de astronautas e turistas espaciais estrangeiros nos voos para a estação espacial.