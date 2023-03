China produz primeira vacina anti-covid com tecnologia mRNA

Vários estudos têm demonstrado que as vacinas chinesas têm tido uma eficácia muito menor do que aquelas que foram usadas no Ocidente. Inicialmente, a China deixou de parte o protótipo ocidental, mas agora aceitou usar o mesmo para administrar na sua população para prevenir a doença mais séria e mais mortes.



O regime de Xi Jinping usou uma política de “covid-zero” mas os protestos da população levaram à queda das restrições, tendo usado vacinas próprias como a CoronaVac e a Sinopharm. Ambas as inoculações usaram partes de um coronavírus morto para expor o sistema imunitário à covid e estimular a produção de anticorpos.



A tecnologia mRNA foi usada pela primeira vez nas vacinas covid. O mensageiro RNA entra no corpo e produz temporariamente a proteína Spike. Quando se entra em contacto com o vírus o sistema imunitário reconhece-o como vírus e começa a criar anticorpos.



O laboratório que vai produzir as vacinas na China diz que os primeiros resultados em testes têm sido promissores quando usadas como reforço. Os efeitos adversos foram muito menores no grupo dos idosos, em comparação com o grupo dos adultos.



As notícias vêm no seguimento da redução do número de casos na China, com as autoridades chinesas a declarar uma “vitória decisiva” sobre a covid-19.